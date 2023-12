Erik Gundersen : le petit géant a survécu de justesse

Erik Gundersen a remporté cinq titres individuels et pas moins de douze titres de champion du monde avec le Danemark au cours de sa carrière active, qui s'est terminée brutalement dans un terrible crash à la fin des années 1980. Il a été inspiré par Ole Olsen.

"En 1975, j'étais au stade de Wembley pour voir Ole remporter son deuxième titre. J'étais assis là-haut dans le stade avec 92 000 personnes et j'ai regardé ce drame avec 16 coureurs sous les projecteurs. L'atmosphère dans le stade était incroyable. Je me suis juste dit : 'Si je pouvais essayer ça une fois, je serais heureux'".

En 1981, Erik Gundersen a ensuite lui-même participé à la finale mondiale à Wembley et figurait dans le line-up avec son idole Ole Olsen. Malgré l'excitation, Gundersen a réalisé un exploit historique. "C'était la plus grande expérience que j'ai jamais vécue. Il y avait une atmosphère incroyable et c'était incroyable d'y participer à 21 ans", se souvient l'homme aujourd'hui âgé de 64 ans. "C'était ma dernière finale mondiale là-bas. Même si j'ai établi de nombreux records de piste dans le monde entier et que beaucoup ont été battus depuis, je détiens toujours celui de Wembley avec 66,8 secondes".

À l'époque, un échec lors de la première course avait coûté à Gundersen un possible titre mondial et une médaille qui allait suivre en 1984. Avec Ole Olsen dans le box, Erik a remporté le premier de ses trois titres de champion du monde sur la piste de speedway et, la même année, le championnat du monde par équipe avec le Danemark, le championnat danois et, par-dessus le marché, le championnat du monde sur piste longue. Le titre de champion du monde d'Erik Gundersen a également marqué le début de sa rivalité avec Hans Nielsen, qui a rendu les deux athlètes meilleurs, comme le souligne Gundersen. "Elle a fait ressortir le meilleur de nous à bien des égards. Nous avions des façons de penser et d'agir différentes, aussi bien sur la piste qu'en dehors".

La rivalité a culminé en 1988 lors de la première finale mondiale sur le sol danois, à Vojens, où les deux adversaires, alors tous deux déjà deux fois champions du monde, se sont affrontés en barrage pour le titre à la corde. "Après la victoire de Hans en 1986 et 1987, nous avions tous les deux la possibilité d'égaler les trois victoires d'Ole ce soir-là. J'ai eu la chance de sortir vainqueur de cette course et ce fut un grand jour pour le speedway danois. C'était la première fois que la finale mondiale individuelle se déroulait au Danemark. Normalement, elle se déroulait à Göteborg, Chorzow ou Wembley", a déclaré Gundersen. "Le stade de Vojens était plein à craquer et c'était génial d'être sur le podium et d'être couronné champion du monde - c'était irréel".

La carrière couronnée de succès du Danois aurait probablement continué dans les années 1990, s'il n'y avait pas eu le funeste 17 septembre 1989. Quelques semaines avant le 30e anniversaire d'Erik, une chute lors de la finale du championnat du monde par équipes à Bradford a failli coûter la vie au Danois. Lors de la première course, les quatre pilotes sont tombés au sol dans un accident horrible et Gundersen est resté inerte. La course était terminée pour tous ceux qui étaient tombés, et la carrière de Gundersen aussi. Les médecins se sont battus pour sauver la vie du jeune homme, alors âgé de 29 ans, qui s'est réveillé du coma après trois jours. En raison des lésions de la moelle épinière subies au niveau de la nuque, Gundersen ne peut plus courir correctement depuis cette époque, mais il a partiellement réappris à le faire.

Après la fin de sa carrière, Erik est passé au camp des entraîneurs et transmet son expérience, notamment sur la piste longue, à de jeunes athlètes.

Le palmarès d'Erik Gundersen :



titres individuels :

Champion du monde de speedway : 1984, 1985, 1988

Champion du monde de piste longue : 1984, 1986

Champion du Danemark : 1983, 1984, 1985, 1986, 1989



Succès par équipe :

Champion du monde par équipe : 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

Champion du monde en couple : 1985, 1986, 1987, 1988, 1989