Erik Gundersen: il piccolo gigante è appena sopravvissuto

Erik Gundersen ha vinto cinque titoli individuali e ben dodici titoli mondiali con la Danimarca durante la sua carriera attiva, che si è conclusa bruscamente con un terribile incidente alla fine degli anni Ottanta. Si è ispirato a Ole Olsen.

"Nel 1975 ero allo stadio di Wembley per vedere Ole vincere il suo secondo titolo. Ero seduto nello stadio con 92.000 persone e ho assistito a questo dramma con 16 corridori sotto i riflettori. L'atmosfera nello stadio era incredibile. Ho pensato: 'Se potessi provarci una volta, sarei felice'".

Nel 1981, lo stesso Erik Gundersen partecipò alla finale mondiale di Wembley, schierandosi con il suo idolo Ole Olsen. Nonostante l'emozione, Gundersen raggiunse un risultato storico. "È stata l'esperienza più bella che abbia mai vissuto. C'era un'atmosfera incredibile ed era incredibile essere lì all'età di 21 anni", ha ricordato l'ormai 64enne. "È stata l'ultima finale mondiale lì. Anche se ho stabilito molti record di pista in tutto il mondo e molti di essi sono stati battuti da allora, detengo ancora quello di Wembley con 66,8 secondi".

All'epoca, un fallimento nella prima manche costò a Gundersen il potenziale titolo di campione del mondo e la medaglia che sarebbe seguita nel 1984. Con Ole Olsen ai box, Erik vinse il suo primo dei tre titoli mondiali sulla pista di speedway e, nello stesso anno, anche il campionato mondiale a squadre con la Danimarca, il campionato danese e, soprattutto, il campionato mondiale su pista lunga. Il titolo mondiale di Erik Gundersen ha segnato anche l'inizio della sua rivalità con Hans Nielsen, che ha migliorato entrambi gli atleti, come sottolinea Gundersen. "Ha tirato fuori il meglio di noi sotto molti aspetti. Avevamo modi diversi di pensare e fare le cose, sia in pista che fuori".

La rivalità è culminata nella prima finale mondiale in terra danese a Vojens nel 1988, dove i due rivali, che all'epoca erano già stati due volte campioni del mondo, si sono affrontati per il titolo. "Dopo che Hans aveva vinto nel 1986 e nel 1987, quella sera avevamo entrambi la possibilità di eguagliare le tre vittorie di Ole. Ho avuto la fortuna di vincere quella gara ed è stato un grande giorno per lo speedway danese. È stata la prima volta che la finale mondiale individuale si è svolta in Danimarca. Di solito si svolgeva a Göteborg, Chorzow o Wembley", ha ricordato Gundersen. "Lo stadio di Vojens era tutto esaurito ed è stato fantastico salire sul podio ed essere incoronato campione del mondo: è stato irreale".

La carriera di successo del danese sarebbe probabilmente proseguita negli anni '90 se non fosse stato per il fatidico 17 settembre 1989. Poche settimane prima del 30° compleanno di Erik, una caduta nella finale del campionato del mondo a squadre a Bradford costò quasi la vita al danese. Nella prima gara, tutti e quattro i corridori caddero in un terribile incidente e Gundersen rimase immobile. La gara era finita per tutti i caduti e anche la carriera di Gundersen era finita. I medici lottarono per la vita dell'allora 29enne, che si risvegliò dal coma dopo tre giorni. A causa delle lesioni al midollo spinale del collo, Gundersen non è più in grado di camminare correttamente da allora, ma si è parzialmente ripreso.

Dopo la fine della sua carriera, Erik è passato ad allenare e trasmette la sua esperienza ai giovani atleti, anche sulla pista lunga.

I successi di Erik Gundersen:



Titoli individuali:

Campione del mondo di speedway: 1984, 1985, 1988

Campione del mondo di pista lunga: 1984, 1986

Campione danese: 1983, 1984, 1985, 1986, 1989



Successi di squadra:

Campione del mondo a squadre: 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

Campione del mondo a coppie: 1985, 1986, 1987, 1988, 1989