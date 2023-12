Erik Gundersen: O pequeno gigante sobreviveu por pouco

Em dezembro, recordamos 100 anos de desporto speedway sob a forma de um calendário do advento. Hoje, o tema é Erik Gundersen, que se tornou campeão do mundo de speedway e até de pista longa.

Erik Gundersen ganhou cinco títulos individuais e nada menos do que doze títulos de campeão do mundo com a Dinamarca durante a sua carreira ativa, que terminou abruptamente com um terrível acidente no final da década de 1980. Inspirou-se em Ole Olsen.

"Em 1975, estive no Estádio de Wembley para ver o Ole ganhar o seu segundo título. Sentei-me no estádio com 92.000 pessoas e assisti a este drama com 16 pilotos sob os holofotes. O ambiente no estádio era incrível. Pensei: 'Se eu pudesse fazer isso uma vez, ficaria feliz'."

Em 1981, o próprio Erik Gundersen participou na Final Mundial em Wembley e estava no alinhamento com o seu ídolo Ole Olsen. Apesar de toda a excitação, Gundersen conseguiu algo histórico. "Foi a melhor experiência que alguma vez tive. A atmosfera era incrível e foi inacreditável estar lá com 21 anos", recorda o jogador, agora com 64 anos. "Foi a última final mundial no local. Apesar de ter estabelecido muitos recordes em todo o mundo e de muitos deles terem sido quebrados desde então, ainda tenho o de Wembley, com 66,8 segundos."

Nessa altura, uma falha na primeira corrida custou a Gundersen o potencial título do Campeonato do Mundo e uma medalha que se seguiria em 1984. Com Ole Olsen nas boxes, Erik conquistou o seu primeiro de três títulos de campeão do mundo em pista rápida e, no mesmo ano, também o campeonato do mundo por equipas com a Dinamarca, o campeonato dinamarquês e, ainda por cima, o campeonato do mundo de pista longa. O título de campeão do mundo de Erik Gundersen marcou também o início da sua rivalidade com Hans Nielsen, o que tornou ambos os atletas melhores, como sublinha Gundersen. "Trouxe ao de cima o melhor de nós em muitos aspectos. Tínhamos formas diferentes de pensar e de fazer as coisas - tanto dentro como fora da pista."

A rivalidade culminou na primeira final mundial em solo dinamarquês, em Vojens, em 1988, onde os dois rivais, que já tinham sido campeões do mundo por duas vezes na altura, disputaram o título. "Depois de Hans ter vencido em 1986 e 1987, ambos tínhamos a oportunidade de igualar as três vitórias de Ole nessa noite. Tive a sorte de sair vitorioso nessa corrida e foi um grande dia para o desporto de velocidade dinamarquês. Foi a primeira vez que a final mundial individual se realizou na Dinamarca. Normalmente, realizava-se em Gotemburgo, Chorzow ou Wembley", recordou Gundersen. "O estádio em Vojens estava esgotado e foi ótimo subir ao pódio e ser coroado campeão do mundo - foi irreal."

A carreira de sucesso do dinamarquês teria provavelmente continuado nos anos 90 se não fosse o fatídico 17 de setembro de 1989. Poucas semanas antes do 30º aniversário de Erik, um acidente na final do campeonato do mundo de equipas em Bradford quase custou a vida ao dinamarquês. Na primeira corrida, os quatro pilotos caíram num acidente horrível e Gundersen ficou imóvel. A corrida terminou para todos os que se despistaram e a carreira de Gundersen também. Os médicos lutaram pela vida do jovem de 29 anos, que acordou do coma passados três dias. Devido às lesões na espinal medula do seu pescoço, Gundersen não consegue andar corretamente desde então, mas já recuperou parcialmente.

Após o fim da sua carreira, Erik passou a ser treinador e transmite a sua experiência a jovens atletas, incluindo na pista longa.

Os sucessos de Erik Gundersen:



Títulos individuais:

Campeão do Mundo de Speedway: 1984, 1985, 1988

Campeão do mundo de pista longa: 1984, 1986

Campeão dinamarquês: 1983, 1984, 1985, 1986, 1989



Sucessos por equipas:

Campeão do Mundo por equipas: 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

Campeão do mundo de pares: 1985, 1986, 1987, 1988, 1989