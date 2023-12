Miracle d'Auckland : la nuit magique de Martin Smolinski

Dans notre regard sur l'histoire du speedway, un grand moment du point de vue allemand ne peut en aucun cas manquer. En août 2013, Martin Smolinski a réalisé son rêve de participer au Grand Prix de Speedway en terminant quatrième du Challenge de Poole, en Grande-Bretagne. En 2014, après 2012 et 2013, le coup d'envoi a été donné pour la troisième et dernière fois jusqu'à présent en Nouvelle-Zélande. Après que l'équipement ait déjà pris le chemin de la Nouvelle-Zélande, les équipes ont pris l'avion pour Auckland. Martin était accompagné du rédacteur de SPEEDWEEK Ivo Schützbach, qui a largement couvert l'événement.

"Je suis assez content, nous avons bien commencé", a jugé Martin Smolinski après la première séance d'entraînement du GP au Western Springs Stadium. "Juste avant l'entraînement, nous avons ralenti d'un cran et notre estimation était vraiment bonne. La piste était très adhérente, mais mes moteurs tirent bien".

Martin, qui était le premier Allemand à se qualifier pour le Grand Prix, devait pouvoir mettre en pratique ses bonnes impressions d'entraînement lors de la course. Lors de la troisième course, "Smoli" était pour la première fois sur la ligne de départ avec Greg Hancock, Niels-Kristian Iversen et Fredrik Lindgren. Le départ n'était pas encore à la hauteur et Martin n'était d'abord que troisième, mais il s'est battu à l'intérieur contre Lindgren pour la deuxième place dans le troisième tour.

Lors de la septième manche, il est parti de la place intérieure et a pu cette fois-ci se placer en tête dès le début devant Chris Holder et s'échapper sur la ligne intérieure.

Lors de la troisième manche, le Bavarois a été contraint de partir de la place extérieure et a remporté sa deuxième victoire de manche devant Tai Woffinden et Matej Zagar. Alors que Smoli était resté à l'intérieur du premier virage lors de sa victoire dans la deuxième manche, il a cette fois-ci pris l'avant en contournant l'extérieur et a toujours cherché la ligne large pendant la course.

Avant la quatrième manche, le jeune homme, alors âgé de 29 ans, avait déjà sa place en demi-finale en poche avec huit points et peinait à se hisser à la dernière place face à Nicki Pedersen, Krzysztof Kasprzak et Darcy Ward. Au quatrième tour, Martin a attaqué Ward sur la ligne intérieure alors qu'il était en troisième position, a pris une rainure lors de l'attaque et a percuté l'Australien, pour qui la soirée s'est terminée après cette chute.

Dans la 20e manche, Smoli était de nouveau plus dans le coup et a marqué deux points supplémentaires, ce qui lui a permis de terminer les manches préliminaires avec un total de dix points à deux chiffres.

Après que Kasprzak ait choisi la position de départ rouge pour la deuxième demi-finale, le pilote d'Olching a opté pour la bleue, tandis qu'Andreas Jonsson partait de la blanche et Kenneth Bjerre de la jaune. Kasprzak a pris le départ, mais à la sortie du virage de départ, l'Allemand s'est emparé de la tête, avant de la perdre à nouveau au profit du Polonais. La deuxième place a permis à Smoli de se qualifier pour la finale et Jason Crump, qui commentait pour la télévision, a tiré verbalement son chapeau à Smolinski et a admis qu'il ne s'attendait pas à une telle performance de sa part.

La finale devait surpasser toutes les manches précédentes. Lors du choix de la place de départ, il ne restait à Smoli que celle de l'extérieur et il ne s'en est pas bien débarrassé. Kasprzak a pris la tête et Martin est resté sur la ligne intérieure, mais il est resté collé à la dernière place pendant deux tours. Au troisième tour, le Bavarois a gagné beaucoup de mètres dans le virage de départ, s'est retrouvé au cœur de l'action et a dépassé le Suédois Lindgren. A l'entrée du dernier tour, Kasprzak et Pedersen se sont tellement chamaillés qu'un espace s'est ouvert dans lequel Smolinski s'est engouffré, a pris la tête de Nicki Pedersen, s'est serré à l'intérieur dans le virage d'arrivée et a vu le drapeau à damiers en vainqueur.

Ce qui s'est passé en avril 2014 à Auckland est entré dans les livres d'histoire comme le plus grand succès d'un pilote de speedway allemand après le titre de champion du monde d'Egon Müller en 1983 et reste unique à ce jour.