Miracolo di Auckland: la notte magica di Martin Smolinski

Nel nostro sguardo alla storia dello speedway, non può mancare un grande momento dal punto di vista tedesco. Nell'agosto 2013, Martin Smolinski ha realizzato il suo sogno di partecipare al Grand Prix di speedway arrivando quarto nel Challenge di Poole, in Gran Bretagna. L'apertura della stagione 2014 si è svolta in Nuova Zelanda per la terza e ultima volta dopo il 2012 e il 2013. Dopo che l'attrezzatura aveva già trovato la strada per la Nuova Zelanda, le squadre si sono recate ad Auckland in aereo. Martin è stato accompagnato dal redattore di SPEEDWEEK Ivo Schützbach, che ha raccontato ampiamente l'evento.

"Sono molto contento, abbiamo iniziato bene", ha dichiarato Martin Smolinski dopo la prima sessione di allenamento del GP al Western Springs Stadium. "Poco prima della sessione di prove, abbiamo ingranato una marcia in meno e la nostra valutazione è stata davvero buona. La pista era molto scivolosa, ma i miei motori tiravano bene".

Martin, che è stato il primo tedesco a qualificarsi per il Gran Premio, è stato in grado di mettere in pratica le sue buone impressioni dalle prove in gara. Nella terza gara, è toccato a "Smoli" schierarsi per la prima volta con Greg Hancock, Niels-Kristian Iversen e Fredrik Lindgren. La partenza non era ancora quella del giallo dell'uovo e Martin era inizialmente solo terzo, ma al terzo giro ha lottato per superare Lindgren all'interno e conquistare il secondo posto.

Nella settima gara è partito dall'interno e questa volta è riuscito a prendere il comando fin dalla partenza davanti a Chris Holder e a staccarlo sulla linea interna.

Nella terza gara, il bavarese è stato sfidato dalla posizione esterna in griglia e ha conquistato la sua seconda vittoria di gara davanti a Tai Woffinden e Matej Zagar. Mentre Smoli è rimasto all'interno della prima curva durante la sua vittoria nella seconda manche, questa volta ha girato all'esterno in testa e ha continuato a cercare la linea larga durante la gara.

Prima della quarta manche, l'allora 29enne si era già assicurato il posto in semifinale con otto punti e stava lottando contro Nicki Pedersen, Krzysztof Kasprzak e Darcy Ward in ultima posizione. Al quarto giro, Martin ha attaccato Ward, che si trovava al terzo posto, sulla linea interna, ha preso una scanalatura durante l'attacco e ha sbattuto contro l'australiano, per il quale la serata è finita dopo questa caduta.

Nella manche 20, Smoli ha ripreso il ritmo e ha segnato altri due punti per concludere le manche in doppia cifra con dieci punti.

Dopo che Kasprzak aveva scelto la posizione rossa in griglia per la seconda semifinale, il pilota di Olchingen ha optato per quella blu, mentre Andreas Jonsson è partito dalla bianca e Kenneth Bjerre dalla gialla. Kasprzak ha preso il via, ma il tedesco ha preso il comando all'uscita della curva iniziale, per poi perderlo nuovamente a favore del polacco. Smoli ha conquistato il secondo posto in finale e Jason Crump, che commentava per la televisione, ha fatto un cenno a Smolinski ammettendo che non si aspettava una prestazione del genere da lui.

La finale doveva superare tutte le manche precedenti. Alla partenza, a Smoli è rimasta solo la posizione esterna e non se l'è cavata facilmente. Kasprzak ha preso il comando e Martin è rimasto sulla linea interna, ma è rimasto bloccato all'ultimo posto per due giri. Al terzo giro, il bavarese ha recuperato una grande quantità di metri alla curva iniziale, si è trovato improvvisamente nel vivo dell'azione e ha superato lo svedese Lindgren. All'inizio dell'ultimo giro, Kasprzak e Pedersen hanno ingaggiato una tale lotta che si è aperto un varco, sul quale Smolinski si è avventato, ha preceduto Nicki Pedersen, ha chiuso il varco all'interno della curva finale e ha visto la bandiera a scacchi come vincitore.

Quello che è successo ad Auckland nell'aprile 2014 è entrato nei libri di storia come il più grande successo di un pilota tedesco di speedway dopo il titolo mondiale di Egon Müller nel 1983 e rimane unico ancora oggi.