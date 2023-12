Milagre de Auckland: a noite mágica de Martin Smolinski

No calendário do Advento da SPEEDWEEK, vamos olhar para os 100 anos de história do speedway até ao Natal. Hoje, o tema é o dia 5 de abril de 2014, quando Martin Smolinski causou sensação na Nova Zelândia.

No nosso olhar sobre a história do speedway, não pode faltar um grande momento do ponto de vista alemão. Em agosto de 2013, Martin Smolinski realizou o seu sonho de participar no Grande Prémio de Speedway ao terminar em quarto lugar no Challenge em Poole, na Grã-Bretanha. A abertura da época de 2014 teve lugar na Nova Zelândia, pela terceira e última vez, depois de 2012 e 2013. Depois de o equipamento já ter chegado à Nova Zelândia, as equipas viajaram para Auckland de avião. Martin foi acompanhado pelo editor da SPEEDWEEK, Ivo Schützbach, que fez uma extensa reportagem sobre o evento.

"Estou muito contente, começámos bem", disse Martin Smolinski após a primeira sessão de treinos do GP no Western Springs Stadium. "Pouco antes da sessão de treinos, baixámos uma mudança e a nossa avaliação foi muito boa. A pista estava muito aderente, mas os meus motores estavam a funcionar bem."

Martin, que foi o primeiro alemão a qualificar-se para o Grande Prémio, conseguiu pôr em prática as suas boas impressões dos treinos na corrida. Na terceira corrida, foi a vez de "Smoli" alinhar pela primeira vez com Greg Hancock, Niels-Kristian Iversen e Fredrik Lindgren. A partida ainda não era a amarela do ovo e Martin estava inicialmente apenas em terceiro, mas lutou para passar Lindgren por dentro na terceira volta para assumir o segundo lugar.

Na sétima corrida, Martin arrancou por dentro e, desta vez, conseguiu assumir a liderança desde o início, à frente de Chris Holder, e afastar-se na linha interior.

Na terceira corrida, o bávaro foi desafiado a partir da posição exterior da grelha e conseguiu a sua segunda vitória, à frente de Tai Woffinden e Matej Zagar. Enquanto Smoli permaneceu por dentro na primeira curva durante a sua vitória na segunda bateria, desta vez ele contornou o lado de fora para a frente e continuou a procurar a linha larga durante a corrida.

Antes da quarta volta, o jovem de 29 anos já tinha garantido o seu lugar nas meias-finais com oito pontos e estava a lutar contra Nicki Pedersen, Krzysztof Kasprzak e Darcy Ward no último lugar. Na quarta volta, Martin atacou Ward, que estava em terceiro lugar, na linha interior, apanhou uma ranhura durante o ataque e bateu no australiano, para quem a noite terminou após este acidente.

Na 20ª manga, Smoli volta ao ritmo e marca mais dois pontos para terminar as mangas com dois dígitos e dez pontos.

Depois de Kasprzak ter escolhido a posição de grelha vermelha para a segunda meia-final, o piloto de Olchingen optou pela azul, enquanto Andreas Jonsson partiu de branco e Kenneth Bjerre de amarelo. Kasprzak fez o arranque, mas o alemão assumiu a liderança à saída da curva de partida, para depois a perder novamente para o polaco. Smoli ficou em segundo lugar na final e Jason Crump, que estava a comentar para a televisão, tirou o chapéu verbalmente a Smolinski e admitiu que não esperava tal desempenho dele.

A final foi para superar todas as eliminatórias anteriores. Na partida, Smoli ficou apenas com a posição exterior e não se livrou dela facilmente. Kasprzak assumiu a liderança e Martin manteve-se na linha interior, mas ficou preso no último lugar durante duas voltas. Na terceira volta, o bávaro recupera uma grande quantidade de metros na curva de partida, entra de repente no centro da ação e ultrapassa o sueco Lindgren. No início da última volta, Kasprzak e Pedersen envolveram-se de tal forma que se abriu uma brecha, na qual Smolinski aproveitou, passou à frente de Nicki Pedersen, fechou a brecha por dentro na curva de chegada e viu a bandeira axadrezada como vencedor.

O que aconteceu em Auckland, em abril de 2014, entrou para a história como o maior sucesso de um piloto alemão de velocidade, depois do título de campeão mundial de Egon Müller em 1983, e continua a ser único até hoje.