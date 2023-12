Barry Briggs: "Lo más rápido posible en las curvas"

"Todo empezó en Christchurch, allí habían construido una nueva pista de entrenamiento y yo tenía unos 12 o 13 años", recuerda Barry Briggs de sus primeros pasos en las carreras de velocidad. "Todos los pilotos iban a toda pastilla en las rectas y despacio en las curvas. Yo conducía despacio en las rectas y tan rápido como podía en las curvas. Pensaban que era idiota, pero así fue como empecé".

Briggs confeccionó él mismo su primer mono de carreras con la máquina de coser de su madre y lo estrelló en su debut: "Me di cuenta de que mi mono de cuero tenía un defecto de diseño porque no había puesto suficiente acolchado en las rodillas. Me hice bastante daño en la rodilla derecha y estuve hospitalizado unos días".

En 1952, Briggs viajó durante semanas en barco a Europa, donde se incorporó al Wimbledon Dons de la liga británica. Ronnie Moore, que también procedía de Christchurch y era el ídolo de la infancia de "Briggs", fue un gran apoyo para el entonces joven de 17 años. "Cuando llegué a Inglaterra, me trató como a un hermano. Fue a Inglaterra unos años antes que yo y conocía bien el terreno. Incluso si Ronnie montaba un máximo un lunes por la tarde, estaba en la pista a las 7 de la mañana del día siguiente. Desde luego, no necesitaba entrenarse, pero lo hacía por mí y cuidaba de mí", cuenta el piloto de 88 años sobre su época de novato. "No estuve en el equipo durante bastante tiempo, pero si alguien se lesionaba, yo era reserva y entraba en acción. Sin Ronnie, probablemente lo habría conseguido. Pero creo que habría tardado mucho más".

En 1954, Briggs alcanzó por primera vez la final mundial en Wembley, en 1955 el neozelandés ganó su primera medalla con el bronce y en 1957 se proclamó campeón por primera vez en una eliminatoria contra Ove Fundin. "Ove era un hueso duro de roer. Empezó mucho mejor que yo y tomó la salida, pero le alcancé. Me puse a su lado en la recta de atrás, en la tercera vuelta. Entonces, increíblemente, puso su brazo izquierdo sobre mi brazo del acelerador y ahora la presión recaía sobre mí", sonrió Barry. "Tuve que mantenerme al 100% en la línea blanca, porque si me hubiera salido de ella, me habrían excluido. Me mantuve justo en la línea y Ove acabó en la valla. Ni siquiera Ove pudo tomar la curva sin su brazo izquierdo, ¡así que fui campeón del mundo!".

En un total de 18 participaciones en finales, 17 de ellas consecutivas, Briggs se proclamó campeón del mundo tres veces más: ganó los títulos en 1958, 1964 y 1966 con Maximum.

En 1972, "Briggo" disputó su última final del Campeonato del Mundo y perdió el dedo anular de la mano izquierda en un choque con el sueco Bernt Persson. Regresó en 1974 tras su primera retirada y puso fin definitivamente a su carrera en 1976, durante la cual se proclamó cuatro veces campeón del mundo individual, dos veces campeón del mundo por equipos, seis veces campeón británico y dos veces campeón neozelandés.

Incluso después del final de su carrera, Briggs llevó una vida llena de acontecimientos. En 1981, el cuatro veces campeón del mundo tuvo que preocuparse por su hijo Tony, que quedó paralítico tras una caída y más tarde desempeñó un papel clave en el desarrollo de las vallas aéreas. Durante su carrera, Briggs también experimentó con los motores montados horizontalmente y desarrolló los deflectores de suciedad que eran obligatorios desde hacía tiempo. Lejos de la pista de velocidad, este hombre emprendedor regentó una tienda de discos y una autoescuela y excavó en busca de diamantes a gran escala en Liberia.