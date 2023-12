Barry Briggs : "Aussi vite que possible dans les virages".

"Tout a commencé à Christchurch, ils avaient construit une nouvelle piste d'entraînement là-bas et j'avais environ 12 ou 13 ans", s'est souvenu Barry Briggs de ses premiers pas dans le speedway. "Tous les pilotes descendaient les lignes droites à fond et prenaient les virages lentement. Moi, je descendais lentement les lignes droites et je prenais les virages aussi vite que possible. Ils pensaient que j'étais un idiot, mais c'est comme ça que ça a commencé".

Sur la machine à coudre de sa mère, Briggs a fabriqué lui-même sa première combinaison de course, avec laquelle il a chuté dès ses débuts : "Je me suis rendu compte que mes vêtements en cuir avaient un défaut de conception, car je n'avais pas mis assez de rembourrage sur les genoux. Je me suis blessé assez gravement au genou droit et j'ai passé quelques jours à l'hôpital".

En 1952, Briggs a pris le bateau pendant des semaines pour l'Europe, où il a rejoint les Dons de Wimbledon dans la ligue britannique. Ronnie Moore, également originaire de Christchurch et idole de jeunesse de "Briggo", a été un grand soutien pour le jeune homme alors âgé de 17 ans. "Quand je suis arrivé en Angleterre, il m'a traité comme un frère. Il est parti en Angleterre quelques années avant moi et connaissait bien le pays. Même si Ronnie faisait un maximum le lundi soir, il était sur la piste à 7 heures le lendemain matin. Il n'avait certainement pas besoin d'entraînement, mais il le faisait pour moi et s'occupait de moi", raconte l'homme aujourd'hui âgé de 88 ans à propos de ses années de rookie. "J'ai été absent de l'équipe pendant un certain temps, mais si quelqu'un se blessait, j'étais une réserve et j'entrais en jeu. Sans Ronnie, j'aurais probablement réussi. Mais je pense que cela aurait duré nettement plus longtemps".

En 1954, Briggs a participé pour la première fois à la finale mondiale à Wembley, en 1955, le Néo-Zélandais a remporté sa première médaille avec le bronze et en 1957, il est devenu champion pour la première fois lors d'un barrage contre Ove Fundin. "Ove était un dur à cuire. Il était bien meilleur que moi au départ et il a pris le départ, mais je l'ai rattrapé. Je suis arrivé à côté de lui dans la ligne droite opposée au troisième tour. Puis, de manière incroyable, il a placé son bras gauche sur mon accélérateur et maintenant la pression était sur moi", a souri Barry. "Je devais rester à 100 % exactement sur la ligne blanche, car si je m'en étais écarté, j'aurais été exclu. Je suis resté directement sur la ligne et Ove a atterri dans la clôture. Même Ove n'a pas pu prendre le virage sans son bras gauche et j'ai donc été champion du monde !"

En 18 participations à la finale au total, dont 17 d'affilée, Briggs a encore été champion du monde à trois reprises - il a remporté les titres 1958, 1964 et 1966 avec Maximum.

En 1972, "Briggo" a disputé sa dernière finale de championnat du monde et a perdu l'annulaire de la main gauche lors d'une chute avec le Suédois Bernt Persson. En 1974, il revient après avoir pris une première retraite et met définitivement fin à sa carrière en 1976, au cours de laquelle il a été quatre fois champion du monde en individuel, deux fois champion du monde par équipe, six fois champion britannique et deux fois champion néo-zélandais.

Même après la fin de sa carrière, Briggs a mené une vie mouvementée. En 1981, le quadruple champion du monde a dû craindre pour son fils Tony, paralysé à la suite d'une chute et qui a ensuite joué un rôle déterminant dans le développement des airfences. En outre, Briggs a expérimenté dès sa carrière des moteurs montés à l'horizontale et a développé les déflecteurs de dirt, prescrits depuis longtemps. En dehors de la piste de speedway, cet homme très actif gérait un magasin de disques et une école de conduite et prospectait des diamants à grande échelle au Libéria.