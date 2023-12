Barry Briggs: "Il più veloce possibile in curva".

"Tutto è iniziato a Christchurch, dove avevano costruito una nuova pista di allenamento e io avevo circa 12 o 13 anni", ha ricordato Barry Briggs dei suoi primi passi nelle gare di speedway. "Tutti i piloti andavano a tutto gas sui rettilinei e lentamente nelle curve. Io guidavo lentamente nei rettilinei e il più velocemente possibile nelle curve. Pensavano che fossi un idiota, ma è così che è iniziata".

Briggs realizzò da solo la sua prima tuta da corsa con la macchina da cucire della madre e si schiantò al suo debutto: "Mi resi conto che la mia tuta di pelle aveva un difetto di progettazione perché non avevo messo abbastanza imbottitura sulle ginocchia. Mi feci una brutta ferita al ginocchio destro e fui ricoverato in ospedale per qualche giorno".

Nel 1952, Briggs viaggiò per settimane in nave verso l'Europa, dove si unì ai Wimbledon Dons nel campionato inglese. Ronnie Moore, anch'egli originario di Christchurch e idolo d'infanzia di "Briggs", fu un grande sostegno per l'allora 17enne. "Quando sono arrivato in Inghilterra, mi ha trattato come un fratello. Era andato in Inghilterra qualche anno prima di me e sapeva come muoversi. Anche se Ronnie correva al massimo il lunedì sera, era in pista alle 7 del mattino successivo. Non aveva certo bisogno di allenarsi, ma lo faceva per me e si prendeva cura di me", racconta l'ormai 88enne a proposito dei suoi giorni da esordiente. "Per un po' di tempo non ho fatto parte della squadra, ma se qualcuno si infortunava, ero una riserva ed entravo in azione. Senza Ronnie, probabilmente ce l'avrei fatta. Ma credo che ci sarebbe voluto molto più tempo".

Nel 1954, Briggs raggiunse per la prima volta la finale mondiale a Wembley, nel 1955 il neozelandese conquistò la sua prima medaglia di bronzo e nel 1957 divenne campione per la prima volta in uno spareggio contro Ove Fundin. "Ove era un osso duro. Era partito molto meglio di me e ha fatto la partenza, ma io l'ho raggiunto. Al terzo giro l'ho raggiunto sul rettilineo posteriore. Poi, incredibilmente, ha messo il suo braccio sinistro sul mio braccio dell'acceleratore e ora la pressione era su di me", ha sorriso Barry. "Dovevo rimanere al 100% sulla linea bianca, perché se mi fossi allontanato da essa sarei stato escluso. Sono rimasto sulla linea e Ove è finito nel recinto. Persino Ove non è riuscito a fare la curva senza il suo braccio sinistro, quindi sono stato campione del mondo!".

In un totale di 18 finali, di cui 17 consecutive, Briggs divenne campione del mondo altre tre volte: vinse i titoli nel 1958, 1964 e 1966 con Maximum.

Nel 1972, "Briggo" disputò la sua ultima finale del Campionato del Mondo e perse l'anulare della mano sinistra in un incidente con lo svedese Bernt Persson. Tornò nel 1974 dopo il suo primo ritiro e concluse definitivamente la sua carriera nel 1976, durante la quale divenne campione del mondo individuale quattro volte, campione del mondo a squadre due volte, campione britannico sei volte e campione neozelandese due volte.

Anche dopo la fine della sua carriera, Briggs condusse una vita movimentata. Nel 1981, il quattro volte campione del mondo dovette preoccuparsi del figlio Tony, rimasto paralizzato in seguito a una caduta, che in seguito ebbe un ruolo fondamentale nello sviluppo degli Airfences. Durante la sua carriera, Briggs sperimentò anche i motori montati orizzontalmente e sviluppò i deflettori per lo sporco, da tempo obbligatori. Lontano dalla pista di speedway, l'uomo intraprendente gestì un negozio di dischi e una scuola guida e scavò diamanti su larga scala in Liberia.