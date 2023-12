Barry Briggs: "O mais rápido possível nas curvas"

O calendário do Advento da SPEEDWEEK de 7 de dezembro é sobre Barry Briggs, que veio da Nova Zelândia para a Europa e se tornou quatro vezes Campeão do Mundo de Speedway. Barry Briggs também teve uma vida agitada depois da sua carreira.

"Tudo começou em Christchurch, tinham construído lá uma nova pista de treinos e eu tinha cerca de 12 ou 13 anos", recorda Barry Briggs sobre os seus primeiros passos nas corridas de velocidade. "Todos os pilotos iam a toda a velocidade para as rectas e lentamente para as curvas. Eu conduzia lentamente nas rectas e o mais depressa que podia nas curvas. Eles pensavam que eu era um idiota, mas foi assim que tudo começou."

Briggs fez ele próprio o seu primeiro fato de corrida na máquina de costura da sua mãe e bateu com ele na sua estreia: "Apercebi-me que o meu fato de cabedal tinha uma falha de conceção porque não tinha colocado acolchoamento suficiente nos joelhos. Magoei-me bastante no joelho direito e fui hospitalizado durante alguns dias."

Em 1952, Briggs viajou durante semanas de barco para a Europa, onde se juntou ao Wimbledon Dons na liga britânica. Ronnie Moore, que também veio de Christchurch e era o ídolo de infância de Briggs, foi um grande apoio para o então jovem de 17 anos. "Quando vim para Inglaterra, ele tratou-me como um irmão. Ele foi para Inglaterra alguns anos antes de mim e sabia o que fazer. Mesmo que o Ronnie fizesse um máximo numa segunda-feira à noite, estava na pista às 7 da manhã seguinte. Ele não precisava de treino, mas fazia-o por mim e cuidava de mim", diz o homem de 88 anos sobre os seus dias de novato. "Não fiz parte da equipa durante algum tempo, mas se alguém se lesionasse, eu era um reserva e entrava em ação. Sem o Ronnie, eu provavelmente teria conseguido. Mas acho que teria demorado muito mais tempo."

Em 1954, Briggs chegou pela primeira vez à final mundial em Wembley, em 1955 o neozelandês conquistou a sua primeira medalha de bronze e em 1957 sagrou-se campeão pela primeira vez num play-off contra Ove Fundin. "Ove era um osso duro de roer. Começou muito melhor do que eu e fez o arranque, mas eu apanhei-o. Cheguei ao lado dele na reta da meta na terceira volta. Depois, por incrível que pareça, ele pôs o braço esquerdo por cima do meu braço do acelerador e agora a pressão estava do meu lado", sorriu Barry. "Tive de me manter a 100 por cento na linha branca porque se me desviasse dela teria sido excluído. Mantive-me mesmo na linha e o Ove foi parar à vedação. Nem o Ove conseguiu contornar a curva sem o braço esquerdo, por isso fui campeão do mundo!"

Num total de 18 presenças na final, 17 das quais consecutivas, Briggs tornou-se campeão do mundo mais três vezes - ganhou os títulos em 1958, 1964 e 1966 com Maximum.

Em 1972, "Briggo" disputou a sua última final do Campeonato do Mundo e perdeu o dedo anelar da mão esquerda num acidente com o sueco Bernt Persson. Regressou em 1974, após a sua primeira reforma, e terminou definitivamente a sua carreira em 1976, durante a qual se tornou quatro vezes campeão do mundo individual, duas vezes campeão do mundo por equipas, seis vezes campeão britânico e duas vezes campeão da Nova Zelândia.

Mesmo após o fim da sua carreira, Briggs teve uma vida cheia de acontecimentos. Em 1981, o tetracampeão mundial teve de se preocupar com o seu filho Tony, que ficou paralisado na sequência de uma queda e que mais tarde desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento das Airfences. Durante a sua carreira, Briggs também fez experiências com motores montados horizontalmente e desenvolveu os deflectores de sujidade que há muito eram obrigatórios. Longe das pistas de velocidade, o homem empreendedor geria uma loja de discos e uma escola de condução e explorava diamantes em grande escala na Libéria.