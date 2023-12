Finale mondiale de speedway 1982 : Hollywood était de la partie

Dans le calendrier de l'Avent de SPEEDWEEK, nous ferons un saut en 1982 et en Californie le 8 décembre. L'histoire autour de la finale du championnat du monde de speedway de l'époque et de Bruce Penhall est une histoire digne d'un film.

Une seule finale mondiale de speedway a été organisée en dehors de l'Europe, le 28 août 1982 au Memorial Coliseum de la métropole américaine de Los Angeles. Le Coliseum, qui avait accueilli le premier Superbowl de la NFL en 1967, avait déjà accueilli deux fois les Jeux olympiques et avait longtemps abrité diverses équipes de la NFL, dont récemment les Los Angeles Rams. En août 1982, les yeux de la scène du speedway étaient tournés vers Los Angeles, où le champion du monde devait être désigné. Environ 40 000 spectateurs avaient fait le déplacement et le tenant du titre, Bruce Penhall, était un Californien qui avait remporté la dernière finale mondiale en 1981 dans le légendaire stade de Wembley, mettant ainsi fin à 43 ans de disette pour les États-Unis.

Penhall, qui a eu 65 ans l'année dernière, a commencé le speedway à 16 ans et s'est assez rapidement fait un nom dans le championnat américain. Après avoir couru en Israël, en Australie et en Nouvelle-Zélande en 1976 et 1977, il a trouvé le chemin de la Grande-Bretagne en 1978, quatre ans avant la fin de sa carrière, où il a couru pour les Cradley Heathens dans la ligue.

Dès 1980, Penhall a participé pour la première fois à une finale mondiale, terminant cinquième à Göteborg et remportant l'argent au championnat du monde par équipes avec l'équipe des États-Unis. En 1981, Penhall est devenu champion du monde pour la première fois. Après avoir marqué douze points lors des quatre premières manches à Wembley, il avait déjà une main sur le titre avant le dernier heat et a pu laisser partir le Britannique Kenny Carter.

C'est avec ce même Carter que se jouera en 1982 à Los Angeles un drame digne d'Hollywood. Alors que Carter était resté invaincu lors des trois premières manches, Penhall avait cédé un point à Les Collins lors de la première manche et la 14e manche, l'une des plus discutées de l'histoire du sport, avait vu s'affronter Carter et Penhall. Penhall et Carter ont tous deux raté leur départ et Peter Collins a pris la tête devant Phil Crump. Le duo a trouvé un moyen de dépasser Crump, mais sur la ligne droite de départ et d'arrivée, Penhall et Carter se sont affrontés à grands coups de coude et, à la sortie du virage de départ, Carter, qui roulait à l'extérieur, est tombé au sol. Carter a été disqualifié et les émotions sont montées d'un cran. Par la suite, un autre enregistrement a prouvé qu'il n'y avait pas eu de contact entre Penhall et Carter, et Penhall a ouvert la voie à la défense de son titre en remportant le re-run.

Pendant toute la course, Penhall était entouré d'une équipe de télévision, car le Californien avait entre-temps d'autres projets pour sa carrière, il a fait le saut à Hollywood et a commencé une carrière d'acteur. Pendant la finale mondiale à Los Angeles, des tournages ont eu lieu pour la série télévisée "Chips", que l'on a ensuite pu voir dans l'épisode "Speedway-Fever" de la sixième saison. La série a été diffusée pour la dernière fois en Allemagne sur RTL-Nitro et est encore visible aujourd'hui sur divers sites de streaming. Penhall a participé à 18 épisodes et a joué dans d'autres séries et films dans les années 1980 et 1990.

La carrière sportive de Penhall en Europe n'a duré que quatre ans, mais le bilan est exceptionnel avec deux titres de champion du monde individuel pour trois participations à la finale et un championnat du monde en couple (en 1981 avec Bobby Schwartz). Il convient également de mentionner qu'entre 1994 et 1997, Penhall a été trois fois champion du monde de courses de powerboat offshore avec Dennis Sigalos, qui était également présent à Los Angeles lors de la finale mondiale, et qu'il avait également une entreprise de vêtements et de lunettes de soleil sous le nom de Penhall.