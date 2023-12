Finale mondiale di speedway 1982: c'era anche Hollywood

Solo una volta la finale mondiale di speedway si è svolta fuori dall'Europa, il 28 agosto 1982 al Memorial Coliseum della metropoli statunitense di Los Angeles. Il Coliseum, che ha ospitato il primo Super Bowl della NFL nel 1967, ha già ospitato due volte i Giochi Olimpici e per molto tempo è stato anche la sede di diverse squadre della NFL, ultimamente i Los Angeles Rams. Nell'agosto 1982, gli occhi del mondo dello speedway si rivolsero a Los Angeles, dove sarebbe stato incoronato il campione del mondo. Il campione in carica era Bruce Penhall, un californiano che aveva vinto l'ultima finale mondiale nel leggendario stadio di Wembley nel 1981, ponendo fine a 43 anni di assenza degli Stati Uniti.

Penhall, che ha compiuto 65 anni l'anno scorso, ha iniziato a gareggiare nello speedway all'età di 16 anni e si è subito fatto un nome nel campionato americano. Dopo aver viaggiato in Israele, Australia e Nuova Zelanda nel 1976 e nel 1977, nel 1978, quattro anni prima della fine della sua carriera, è arrivato in Gran Bretagna, dove ha corso per i Cradley Heathens in campionato.

Penhall ha fatto la sua prima apparizione in una finale mondiale nel 1980, arrivando quinto a Göteborg e vincendo l'argento con la squadra USA ai Campionati Mondiali a squadre. Nel 1981, Penhall divenne campione del mondo per la prima volta quando, dopo aver ottenuto dodici punti nelle prime quattro manche a Wembley, aveva già una mano sul titolo prima della manche finale e fu in grado di lasciarsi alle spalle il britannico Kenny Carter.

Un dramma simile a quello di Hollywood si sarebbe consumato proprio con Carter a Los Angeles nel 1982. Mentre Carter rimase imbattuto nei primi tre round, Penhall concesse un punto a Les Collins nel primo round e nel 14° round, uno dei più discussi nella storia di questo sport, Carter e Penhall si scontrarono. Penhall e Carter sbagliarono entrambi la partenza e Peter Collins prese il comando davanti a Phil Crump. Il duo ha trovato il modo di superare Crump, ma sul rettilineo di partenza Penhall e Carter si sono scontrati, dandosi di gomito e Carter, che era all'esterno, è caduto all'uscita della curva di partenza. Carter è stato squalificato e le emozioni si sono fatte sentire. In seguito, è emersa un'altra registrazione che dimostrava che non c'era stato alcun contatto tra Penhall e Carter e Penhall ha aperto la strada alla difesa del titolo con una vittoria nella ripetizione della gara.

Per tutta la durata della gara, Penhall è stato circondato da una troupe televisiva, poiché il californiano aveva altri progetti per la sua carriera, avventurandosi a Hollywood e intraprendendo la carriera di attore. Durante la finale mondiale di Los Angeles, si sono svolte le riprese della serie televisiva "Chips", poi trasmessa nella sesta stagione nell'episodio "Speedway Fever". La serie è stata trasmessa per l'ultima volta in Germania su RTL-Nitro e può essere vista ancora oggi su vari provider di streaming. Penhall è apparso in 18 episodi e ha recitato in altre serie e film negli anni Ottanta e Novanta.

Sebbene la carriera sportiva di Penhall in Europa sia durata solo quattro anni, il suo record di due titoli di campione del mondo individuale, tre partecipazioni alle finali e un campionato del mondo a coppie (1981 con Bobby Schwartz) è eccezionale. Va inoltre ricordato che Penhall è stato campione del mondo di motonautica d'altura per tre volte tra il 1994 e il 1997 con Dennis Sigalos, che ha partecipato anche alla finale mondiale di Los Angeles, e ha anche avuto un'azienda di abbigliamento e occhiali da sole con il nome Penhall.