Final do Campeonato do Mundo de Velocidade de 1982: Hollywood também estava lá

No calendário do Advento da SPEEDWEEK, damos um salto até 1982 e à Califórnia, a 8 de dezembro. A história que envolveu a final do Campeonato do Mundo de Speedway na altura e Bruce Penhall é digna de um filme.

Só uma vez se realizou uma Final Mundial de Speedway fora da Europa, em 28 de agosto de 1982, no Memorial Coliseum, na metrópole americana de Los Angeles. O Coliseu, que acolheu a primeira Super Bowl da NFL em 1967, já assistiu aos Jogos Olímpicos duas vezes e foi também a casa de várias equipas da NFL durante muito tempo, mais recentemente os Los Angeles Rams. Em agosto de 1982, os olhos da cena do speedway viraram-se para Los Angeles, onde seria coroado o campeão do mundo. Cerca de 40.000 espectadores compareceram e o campeão em título era Bruce Penhall, um californiano que tinha vencido a última final mundial no lendário Estádio de Wembley em 1981, pondo fim a 43 anos de seca dos EUA.

Penhall, que completou 65 anos no ano passado, começou a correr em speedway aos 16 anos e rapidamente se tornou conhecido no campeonato americano. Depois de viajar para Israel, Austrália e Nova Zelândia em 1976 e 1977, chegou à Grã-Bretanha em 1978, quatro anos antes de terminar a sua carreira, onde competiu pelo Cradley Heathens na liga.

Penhall fez a sua primeira aparição na final mundial em 1980, terminando em quinto lugar em Gotemburgo e ganhando a prata com a equipa dos EUA no Campeonato Mundial de Equipas. Em 1981, Penhall tornou-se campeão do mundo pela primeira vez quando, depois de marcar doze pontos nas quatro primeiras baterias em Wembley, já tinha uma mão no título antes da última bateria e conseguiu deixar para trás o britânico Kenny Carter.

Um drama semelhante ao de Hollywood viria a desenrolar-se com esse mesmo Carter em Los Angeles, em 1982. Enquanto Carter se manteve invicto nas três primeiras rondas, Penhall cedeu um ponto a Les Collins na primeira ronda e na 14ª ronda, uma das mais discutidas na história do desporto, Carter e Penhall defrontaram-se. Penhall e Carter falharam a partida e Peter Collins assumiu a liderança à frente de Phil Crump. A dupla conseguiu ultrapassar Crump, mas na reta da meta, Penhall e Carter envolveram-se numa luta, acotovelando-se e Carter, que estava por fora, caiu à saída da curva da meta. Carter foi desclassificado e os ânimos exaltaram-se. No rescaldo, surgiu outra gravação que provava que não tinha havido contacto entre Penhall e Carter e Penhall abriu caminho para uma defesa bem sucedida do título com uma vitória na repetição da corrida.

Durante toda a corrida, Penhall esteve rodeado por uma equipa de televisão, pois o californiano tinha outros planos para a sua carreira, aventurando-se em Hollywood e embarcando numa carreira de ator. Durante a final mundial em Los Angeles, foram feitas filmagens para a série televisiva "Chips", que foi depois exibida na sexta temporada no episódio "Speedway Fever". A série foi transmitida pela última vez na Alemanha na RTL-Nitro e ainda hoje pode ser vista em vários fornecedores de streaming. Penhall participou em 18 episódios e actuou noutras séries e filmes nas décadas de 1980 e 1990.

Embora a carreira desportiva de Penhall na Europa tenha durado apenas quatro anos, o seu registo de dois títulos de campeão mundial individual, três presenças em finais e um campeonato mundial de pares (1981 com Bobby Schwartz) é notável. De referir ainda que Penhall se sagrou campeão do mundo em regatas de barcos a motor offshore por três vezes, entre 1994 e 1997, com Dennis Sigalos, que também esteve na final mundial em Los Angeles, e que também tinha uma empresa de vestuário e óculos de sol com o nome Penhall.