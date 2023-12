Sir Ivan Mauger : l'homme à la moto dorée

En ce deuxième jour de l'Avent, nous ouvrons la dixième porte de notre calendrier, avec lequel nous revenons sur les héros et les moments de 100 ans de speedway. L'un des plus grands a été le Néo-Zélandais Ivan Mauger.

Ivan Mauger est originaire de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, d'où sont également originaires Ronnie Moore et Barry Briggs, qui ont été sacrés champions du monde. Dès son plus jeune âge, il s'est mis en tête de participer au championnat du monde et s'est efforcé d'économiser l'argent nécessaire à l'achat d'un vélo de speedway. A la fin de sa scolarité, il est monté à bord d'un bateau pour devenir professionnel en Grande-Bretagne.

Sa première tentative échoua et ce n'est que la deuxième année, en 1963, qu'il prit pied en Angleterre et débuta dans la ligue à Newcastle. En 1966, Mauger a disputé sa première finale de championnat du monde à Göteborg et a terminé à la quatrième place, après avoir été le vainqueur des qualifications européennes.

L'année suivante, Mauger remporte sa première médaille de championnat du monde avec le bronze à Wembley, avant de frapper un grand coup à Göteborg en 1968. Comme en 1967, Mauger a commencé fort avec trois victoires de manche. S'il avait laissé échapper le titre en 1967 face aux Suédois Ove Fundin et Bengt Jansson, il a fait un maximum au stade Ullevi et a remporté son premier championnat du monde. En 1969, le Néo-Zélandais, à nouveau devant Barry Briggs, a remporté son deuxième titre mondial consécutif.

En 1970, à Wroclaw, Mauger a eu la chance d'être le premier coureur à remporter le titre trois fois de suite. Pour le motiver, deux Américains avaient parié que la moto de Mauger serait dorée s'il y parvenait. Mauger a fait le maximum et la moto championne du monde est arrivée aux États-Unis, a été recouverte d'or et a orné pendant de nombreuses années l'entrée de la maison d'Ivan à Runaway Bay, sur la Goldbridge en Australie, où il vivait. Aujourd'hui, la moto dorée peut être admirée au musée de Canterbury à Christchurch.

Après un triplé réussi, le titre de champion du monde 1971 est revenu à Ole Olsen, mais en 1972, 1977 et 1979, Mauger a remporté ses championnats du monde numéro 4, 5 et 6, ce qui fait qu'il est encore aujourd'hui, avec Tony Rickardsson, le champion du monde de speedway record.

Mais ce que Mauger a de plus que le Suédois, ce sont trois autres titres de champion du monde sur piste longue en 1971, 1972 et 1976. Après avoir disputé sa dernière finale de championnat du monde de speedway en 1979, le Néo-Zélandais a continué à courir à toute vitesse sur piste longue jusqu'au milieu des années 1980. Sa liste de titres prestigieux est extrêmement longue, aux titres individuels se sont ajoutées des médailles en championnat du monde en couple et par équipe.

Mauger est resté lié au sport, surtout en Australie et en Nouvelle-Zélande, même après la fin de sa carrière et une grande tournée d'adieu en tant qu'organisateur et promoteur, avant de s'éteindre en 2018 en Australie à l'âge de 78 ans.

Les plus grands succès de Sir Ivan Mauger :

Champion du monde de speedway en 1968, 1969, 1970, 1972, 1977, 1979.

Champion du monde de piste longue en 1971, 1972, 1976,

Champion du monde des meilleures paires en 1969 (avec Bob Andrews), 1970 (avec Ronnie Moore)

Champion du monde par équipe en 1968 et 1979 avec la Nouvelle-Zélande ; 1971, 1972 avec la Grande-Bretagne