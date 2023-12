Sir Ivan Mauger: l'uomo dalla moto d'oro

Ivan Mauger viene da Christchurch, in Nuova Zelanda, da dove provengono anche Ronnie Moore e Barry Briggs, che hanno conquistato il titolo di campione del mondo. Già in giovane età si era prefissato di correre per il campionato del mondo e aveva lavorato duramente per mettere da parte i soldi per una moto da speedway. Dopo aver terminato la scuola, si imbarcò su una nave per diventare un professionista in Gran Bretagna.

Il suo primo tentativo fallì e solo al secondo anno, nel 1963, riuscì a farsi strada in Inghilterra, entrando nel campionato di Newcastle. Nel 1966, Mauger giocò la sua prima finale di Coppa del Mondo a Göteborg, arrivando quarto dopo aver vinto le qualificazioni europee.

L'anno successivo, Mauger vinse la sua prima medaglia ai Campionati del Mondo a Wembley, conquistando il bronzo, prima di raggiungere il successo a Göteborg nel 1968. Come nel 1967, Mauger partì forte con tre vittorie di manche. Dopo aver perso il titolo contro gli svedesi Ove Fundin e Bengt Jansson nel 1967, ha continuato a vincere un massimo e il suo primo campionato del mondo nello stadio Ullevi. Nel 1969, il neozelandese vinse il suo secondo titolo mondiale consecutivo, sempre davanti a Barry Briggs.

A Wroclaw, nel 1970, Mauger ebbe la possibilità di diventare il primo pilota a vincere il titolo per tre volte di seguito. Come incentivo speciale, ci fu una scommessa con due americani che promisero di placcare d'oro la moto di Mauger se ci fosse riuscito. Mauger ha raggiunto il massimo, e la moto del campione del mondo è arrivata in America, è stata placcata in oro e poi ha adornato la porta di casa di Ivan a Runaway Bay, sulla Gold Coast in Australia, dove ha vissuto per molti anni. La moto placcata d'oro può ora essere ammirata nel Canterbury Museum di Christchurch.

Dopo una tripletta di successi, il titolo mondiale andò a Ole Olsen nel 1971, ma Mauger vinse i suoi campionati mondiali numero 4, 5 e 6 nel 1972, 1977 e 1979, diventando a tutt'oggi il campione di speedway record insieme a Tony Rickardsson.

Mauger ha la meglio sullo svedese con altri tre titoli mondiali su pista lunga, nel 1971, 1972 e 1976. Dopo aver disputato la sua ultima finale del campionato mondiale di speedway nel 1979, il neozelandese ha continuato a gareggiare su pista lunga fino alla metà degli anni Ottanta. Il suo elenco di vittorie prestigiose è lunghissimo, con titoli individuali e medaglie nei campionati mondiali a coppie e a squadre.

Mauger è rimasto legato a questo sport, in particolare in Australia e Nuova Zelanda, anche dopo la fine della sua carriera e un importante tour di addio come organizzatore e promotore, prima di morire in Australia nel 2018 all'età di 78 anni.

I più grandi successi di Sir Ivan Mauger:

Campione del mondo di speedway 1968, 1969, 1970, 1972, 1977, 1979

Campione del mondo di pista lunga 1971, 1972, 1976,

Campione del mondo a coppie 1969 (con Bob Andrews), 1970 (con Ronnie Moore)

Campione del mondo a squadre 1968 e 1979 con la Nuova Zelanda; 1971, 1972 con la Gran Bretagna