Sir Ivan Mauger: O homem da mota de ouro

No segundo Advento, abrimos a décima porta do nosso calendário, recordando heróis e momentos de 100 anos de desporto speedway. Um dos maiores foi o neozelandês Ivan Mauger.

Ivan Mauger é originário de Christchurch, na Nova Zelândia, de onde também são originários Ronnie Moore e Barry Briggs, que alcançaram honras de campeões mundiais. Mesmo em tenra idade, já tinha como objetivo participar no campeonato do mundo e trabalhou arduamente para poupar dinheiro para comprar uma bicicleta de speedway. Depois de terminar a escola, embarcou num navio para se tornar profissional na Grã-Bretanha.

A sua primeira tentativa falhou e só no seu segundo ano, em 1963, é que se estabeleceu em Inglaterra e entrou na liga de Newcastle. Em 1966, Mauger disputou a sua primeira final do Campeonato do Mundo em Gotemburgo, terminando em quarto lugar depois de vencer as eliminatórias europeias.

No ano seguinte, Mauger ganhou a sua primeira medalha no Campeonato do Mundo em Wembley, ficando com o bronze, antes de se tornar famoso em Gotemburgo, em 1968. Tal como em 1967, Mauger começou bem, com três vitórias nas eliminatórias. Depois de perder o título para os suecos Ove Fundin e Bengt Jansson em 1967, Mauger conquistou a vitória máxima e o seu primeiro campeonato do mundo no Estádio Ullevi. Em 1969, o neozelandês conquistou o seu segundo título mundial consecutivo, novamente à frente de Barry Briggs.

Em Wroclaw, em 1970, Mauger teve a oportunidade de se tornar o primeiro piloto a ganhar o título três vezes seguidas. Como incentivo especial, foi feita uma aposta com dois norte-americanos que prometeram dourar a mota de Mauger se ele conseguisse. Mauger deu o máximo e a mota campeã do mundo veio para a América, foi banhada a ouro e depois adornou a porta da frente de Ivan em Runaway Bay, na Gold Coast, na Austrália, onde viveu durante muitos anos. A mota banhada a ouro pode agora ser admirada no Museu de Canterbury, em Christchurch.

Depois de uma tripla bem sucedida, o título mundial foi para Ole Olsen em 1971, mas Mauger ganhou os campeonatos mundiais número 4, 5 e 6 em 1972, 1977 e 1979, o que faz dele o campeão recordista conjunto de speedway com Tony Rickardsson até hoje.

No entanto, Mauger tem mais três títulos de campeão mundial em pista longa, em 1971, 1972 e 1976. Depois de ter disputado a sua última final do campeonato mundial de velocidade em 1979, o neozelandês continuou a correr em pista longa até meados da década de 1980. A sua lista de títulos de prestígio é extremamente longa, com títulos individuais, bem como medalhas nos campeonatos mundiais de pares e de equipas.

Mauger continuou associado ao desporto, sobretudo na Austrália e na Nova Zelândia, mesmo depois do fim da sua carreira e de uma grande digressão de despedida como organizador e promotor, antes de falecer na Austrália em 2018, com 78 anos.

Os maiores sucessos de Sir Ivan Mauger:

Campeão do Mundo de Speedway 1968, 1969, 1970, 1972, 1977, 1979

Campeão do mundo de pista longa 1971, 1972, 1976,

Campeão do Mundo de Pares em 1969 (com Bob Andrews), 1970 (com Ronnie Moore)

Campeão do Mundo de Equipas 1968 e 1979 com a Nova Zelândia; 1971, 1972 com a Grã-Bretanha