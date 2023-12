Finales mondiales allemandes : Hans Nielsen dans le rôle principal

Six ans après le grand triomphe d'Egon Müller dans le Nord, la deuxième des trois finales mondiales organisées en Allemagne a eu lieu en 1989. Une piste de speedway a été spécialement aménagée dans le stade olympique de Munich et le 2 septembre, c'était le grand jour. Gerd Riss et Karl Maier se sont qualifiés pour la finale continentale et ont tous deux atteint la finale des championnats du monde à Debrezin. Ce qui était curieux dans cette finale, c'est que derrière le vainqueur Zoltan Adorjan, sept pilotes étaient à égalité avec dix points et qu'il y a eu plusieurs barrages.

À Munich, Riss et Maier se sont affrontés dès la première manche, ce qui a donné lieu à un doublé allemand. Plus décisif encore, la première manche a également vu s'affronter les champions du monde des années 1984 à 1988, Hans Nielsen et Erik Gundersen, et Nielsen a réussi à s'imposer face à Gundersen. Alors que Nielsen est resté invaincu, Gundersen a perdu ses chances de titre dès la troisième manche, lorsqu'il a perdu la tête au début du troisième tour. Derrière Nielsen, Simon Wigg s'est assuré la médaille d'argent devant Jeremy Doncaster, ce qui représente le meilleur classement de "Wiggy" aux championnats du monde de speedway.

Pour Riss et Maier, la course ennuyeuse de Munich s'est terminée aux 9e et 11e places, les manches ayant presque toujours été décidées après le virage de départ.

Résultats de la finale mondiale de speedway à Munich/D 1989 :

1. Hans Nielsen (DK), 15 points

2. Simon Wigg (GB), 12 points.

3. Jeremy Doncaster (GB), 12

4. Erik Gundersen (DK), 11

5. Kelvin Tatum (GB), 10

6. Mitch Shirra (NZ), 10

7. Andy Smith (GB), 10

8. Tony Olsson (S), 8

9. Gerd Riss (D), 5

10. Roman Matousek (CZ), 5

11. Karl Maier (D), 5

12. Troy Butler (AUS), 4

13. Olly Tyrväinen (FIN), 4

14. Ronnie Correy (USA), 4

15. Zoltan Adorjan (H), 4

16. Bohumil Brhel (CZ), 1

Quatre ans seulement après Munich, l'Allemagne a de nouveau obtenu l'organisation de la finale mondiale, Pocking 1993 aurait dû être la dernière finale d'un jour. Il s'est avéré que le système du Grand Prix n'a finalement été introduit qu'en 1995 et que la dernière finale a eu lieu en 1994 à Vojens, au Danemark.

Du côté allemand, Gerd Riss s'est qualifié pour la quatrième fois pour la finale du championnat du monde après 1987, 1989 et 1991, le seul Allemand du peloton s'est élancé avec le numéro 1. Lors de la première manche, Riss a remporté le départ, mais il a ensuite été rattrapé par Henka Gustafsson et Billy Hamill a également dépassé le Souabe, qui a ensuite glissé sur une partie glissante. Après un nouveau zéro dans la deuxième manche, Riss a marqué son premier point dans la troisième et a remporté la 13e manche. Avec une deuxième place dans la 17e manche, il a terminé la finale mondiale au Rottalstadion à la 11e place.

Lorsque l'athlète de Bad Wurzach a remporté ses points 5 et 6 lors de la 17e manche, l'Américain Sam Ermolenko était déjà champion et pouvait même se permettre une dernière place lors de la dernière manche. Il avait été précédé par l'exclusion très discutée de Nielsen lors de la 15e manche. Le Californien est arrivé invaincu dans cette manche, alors que Nielsen avait déjà cédé un point à Peter Karlsson dans la 12e manche. Nielsen devait absolument vaincre Ermolenko pour conserver une chance de remporter son quatrième titre de champion du monde.

Ermolenko a remporté le départ dans un duel direct avec Nielsen, mais lors d'une attaque du Danois à la sortie du virage d'arrivée, il a balayé l'Américain, Ermolenko a chuté, la course a été interrompue et Nielsen disqualifié. Lors de la reprise suivante, Ermolenko est sorti à l'entrée du premier virage, Hamill a donc percuté son compatriote à l'arrière et a chuté. L'arbitre a autorisé à tort les trois pilotes à reprendre le départ pour la troisième fois, Ermolenko aurait dû être exclu. Le Sonnyboy a accepté le cadeau, a remporté la course et, douze ans après Bruce Penhall, est devenu le troisième Américain (Jack Milne a gagné en 1937) à remporter le championnat du monde de speedway.

Résultats de la finale mondiale de Speedway à Pocking/D 1993 :

1. Sam Ermolenko (USA), 12 points

2. Hans Nielsen (DK), 11

3. Chris Louis (GB), 11

4. Henrik Gustafsson (S), 10

5. Andy Smith (GB), 10

6. Gary Havelock (GB), 10

7. Tomasz Gollob (PL), 8

8. Peter Karlsson (S), 8

9. Per Jonsson (S), 7

10. Billy Hamill (USA), 7

11. Gerd Riss (D), 6

12. Armando Castagna (I), 5

13. Joe Screen (GB), 5

14. Tony Rickardsson (S), 4

15. Leigh Adams (AUS), 4

16. Greg Hancock (USA), 2