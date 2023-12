Finais Mundiais da Alemanha: Hans Nielsen no papel principal

A final do Campeonato do Mundo de Velocidade teve lugar na Alemanha três vezes em dez anos. No calendário do Advento da SPEEDWEEK de hoje, recordamos Munique 1989 e Pocking 1993.

Seis anos após o grande triunfo de Egon Müller em Norden, realizou-se na Alemanha, em 1989, a segunda de três finais mundiais. Uma pista de velocidade foi especialmente instalada no Estádio Olímpico de Munique, e o momento chegou a 2 de setembro. Gerd Riss e Karl Maier tinham-se qualificado para a final continental e ambos chegaram à final mundial em Debrezin. O que foi curioso nesta final continental foi o facto de sete pilotos atrás do vencedor, Zoltan Adorjan, estarem empatados com dez pontos e terem havido várias desempates.

Em Munique, Riss e Maier correram um contra o outro na primeira corrida, resultando numa vitória alemã a dois. Mais decisivo foi o facto de Hans Nielsen e Erik Gundersen, os campeões mundiais de 1984 a 1988, se terem defrontado na primeira manga e Nielsen ter conseguido vencer Gundersen. Enquanto Nielsen permaneceu invicto, Gundersen perdeu as suas hipóteses de título na terceira ronda, quando caiu quando liderava no início da terceira ronda. Atrás de Nielsen, Simon Wigg garantiu a medalha de prata à frente de Jeremy Doncaster, o que significou a melhor classificação do Campeonato do Mundo para "Wiggy" na pista de velocidade.

Para Riss e Maier, a corrida aborrecida em Munique terminou em 9º e 11º lugar, as mangas foram quase sempre decididas após a curva de partida.

Resultados da Final Mundial de Speedway Munique/D 1989:

1º Hans Nielsen (DK), 15 pontos

2º Simon Wigg (GB), 12 pontos

3. Jeremy Doncaster (GB), 12 pontos

4. Erik Gundersen (DK), 11

5º Kelvin Tatum (GB), 10

6º Mitch Shirra (NZ), 10

7º Andy Smith (GB), 10

8º Tony Olsson (S), 8

9º Gerd Riss (D), 5

10º Roman Matousek (CZ), 5

11º Karl Maier (D), 5

12º Troy Butler (AUS), 4

13º Olly Tyrväinen (FIN), 4

14º Ronnie Correy (EUA), 4

15º Zoltan Adorjan (H), 4

16º Bohumil Brhel (CZ), 1

Apenas quatro anos depois de Munique, a Alemanha voltou a receber a final mundial. Pocking 1993 deveria ter sido a última final de um dia. No entanto, o sistema de Grande Prémio só foi introduzido em 1995, tendo a última final sido disputada em Vojens/Dinamarca, em 1994.

Do ponto de vista alemão, Gerd Riss chegou à final do Campeonato do Mundo pela quarta vez, depois de 1987, 1989 e 1991; o único alemão no terreno começou a corrida com o número de partida 1. Riss ganhou a partida na primeira manga, mas foi apanhado por Henka Gustafsson e Billy Hamill também passou o suábio, que depois também escorregou numa zona escorregadia. Depois de mais um zero na segunda manga, Riss marcou o seu primeiro ponto na terceira manga e venceu a 13ª corrida. Com um segundo lugar na 17ª manga, terminou a Final Mundial no Rottalstadion em décimo primeiro lugar.

Quando o homem de Bad Wurzach marcou o seu quinto e sexto pontos na 17ª manga, o americano Sam Ermolenko já era campeão e podia até permitir-se um último lugar na última manga. A eliminação de Nielsen na 15ª ronda foi precedida de um debate aceso. O californiano chegou a esta eliminatória invicto, enquanto Nielsen já tinha cedido um ponto a Peter Karlsson na 12ª eliminatória. Nielsen tinha absolutamente de vencer Ermolenko para manter vivas as suas hipóteses de conquistar o seu quarto título de Campeão do Mundo.

Ermolenko ganhou a partida num duelo direto com Nielsen, mas quando o dinamarquês atacou à saída da curva de chegada, ultrapassou o americano, Ermolenko caiu, a corrida foi cancelada e Nielsen foi desclassificado. Na repetição da corrida, Ermolenko desistiu à entrada da primeira curva, fazendo com que Hamill batesse na traseira do seu compatriota e se despistasse. Por engano, o árbitro permitiu que os três pilotos partissem de novo para a terceira corrida, mas Ermolenko deveria ter sido excluído. Sonnyboy aceitou o presente, venceu a corrida e, doze anos depois de Bruce Penhall, tornou-se o terceiro americano (Jack Milne venceu em 1937) a vencer o Campeonato do Mundo de Speedway.

Resultados Final Mundial de Speedway Pocking/D 1993:

1º Sam Ermolenko (EUA), 12 pontos

2º Hans Nielsen (DK), 11 pontos

3. Chris Louis (GB), 11 pontos

4. Henrik Gustafsson (S), 10

5º Andy Smith (GB), 10

6.º Gary Havelock (GB), 10

7º Tomasz Gollob (PL), 8

8º Peter Karlsson (S), 8

9º Per Jonsson (S), 7

10º Billy Hamill (EUA), 7

11º Gerd Riss (D), 6

12º Armando Castagna (I), 5

13º Joe Screen (GB), 5

14º Tony Rickardsson (S), 4

15º Leigh Adams (AUS), 4

16º Greg Hancock (EUA), 2