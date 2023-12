Greg Hancock nunca ha dejado su adicción

Greg Hancock asistía a eventos de speedway desde muy joven con su padre Bill y sus hermanos Carrie y Dave, y así fue como Greg se enganchó a este espectacular deporte. "Fue la mayor adicción en la que me metí desde muy joven y nunca paró. Y aún no ha parado", dice Hancock, que se rodeó muy pronto de pilotos como Bruce Penhall, Dennis Sigalos y Bobby Schwartz y se benefició de sus conocimientos y experiencia. "Fue pan comido, estuve rodeado de estos tipos desde el principio. Todo lo que tenía que hacer era ir a verles, respetarles y empaparme de sus grandes conocimientos".

De esa época data también el apodo que se le quedó al californiano, siempre de buen humor. "Bruce Penhall y su mecánico Spike me llamaban 'Grin'. Siempre me daban consejos y me decían: 'No sabemos si realmente entiende lo que le decimos porque sólo sonríe'".

Lance King le abrió las puertas de Europa a Hancock en 1989, en quien también tuvo un mentor. "Lance me ofreció un lugar donde quedarme. En aquel momento, no me di cuenta de que estaba en su último año de carreras en Europa. Pude hacerme cargo de todo, de su taller y de sus conocimientos", recuerda Hancock. "Fue duro conmigo, pero también nos divertimos mucho juntos".

En los años siguientes, Hancock también vivió con Billy Hamill en casa de Erik Gundersen, lo que le espoleó aún más. "Cuando vi a Billy ganar el título mundial en 1996, me emocioné mucho porque yo quedé tercero ese año. Me alegré por él, pero al mismo tiempo quería ser yo", admite el piloto de 53 años. "Luego vino 1997, un año fantástico. Todas las carreras parecían ir a mi favor. Recuerdo haber trabajado mucho ese año. Mi tuneador Eddie Bull había hecho un trabajo muy interesante con un equipo de F1 y había desarrollado unos árboles de levas especiales. Hizo cambios en el tren de válvulas del motor, que era la primera vez que tenía algo especial sólo para mí. Invertimos mucho dinero en el desarrollo y mereció la pena. Ese año fui muy rápido y tuve motores fáciles de pilotar. Eran muy suaves, muy divertidos. Sólo los tenía al principio, lo que era genial. Nunca olvidaré aquellos tiempos".

Después de que Hancock ganara su primer campeonato del mundo en 1997, se convirtió en un veterano del Speedway Grand Prix y, con una excepción, se mantuvo entre los diez mejores del mundo durante años. A partir de 2010, a la edad de 40 años, cuando la mayoría de los pilotos hacía tiempo que se habían retirado, Hancock volvió a dar el salto a la cima. "Estuve cerca durante muchos años. Cambié y cambié motores. Me pasé a Jawa durante un tiempo y luego volví a GM. Empecé a cambiar chasis. Todo lo que haces en el speedway es lo que hace la mayoría. Todo el mundo utiliza más o menos el mismo equipo y se limita a intercambiar y cambiar cosas para encontrar una mezcla que funcione para ellos", dijo Hancock, describiendo los cambios cruciales que condujeron a tres títulos mundiales más. "Me construyeron una moto que podía pilotar exactamente como yo quería: la moto hacía todo el trabajo. En ese momento les dije a mis mecánicos: 'Puedo ganar el campeonato del mundo con esto'. Todo encajó en 2011 y pensé: '¡Sigue adelante! Cumplí 41 años y encontré mi mojo".

La orgullosa edad profesional de Hancock no se notó en los años siguientes, y relató que se benefició de tener a su alrededor a pilotos mucho más jóvenes como Tai Woffinden, Chris Holder, Darcy Ward y otros.

Antes de la temporada 2019, Hancock dio la espalda al deporte para estar con su mujer, que padecía cáncer de mama. Recibió una wildcard para el Gran Premio de 2020, pero decidió retirarse. Fue declarado leyenda de este deporte por la FIM en 2020 e incluido en el Salón de la Fama del Motociclismo de Estados Unidos en 2022.

A lo largo de su carrera, Hancock se proclamó campeón del mundo individual en cuatro ocasiones, ganó 21 Grandes Premios, el campeonato de Estados Unidos en ocho ocasiones, un campeonato del mundo por parejas con el equipo nacional estadounidense y el campeonato del mundo por equipos en tres ocasiones. Sus 218 participaciones en Grandes Premios constituyen un récord.

Todos los campeones del mundo de speedway de EE.UU:

1937 Jack Milne

1981 Bruce Penhall

1982 Bruce Penhall

1993 Saam Ermolenko

1996 Billy Hamill

1997 Greg Hancock

2011 Greg Hancock

2014 Greg Hancock

2016 Greg Hancock