Greg Hancock ne s'est jamais débarrassé de son addiction

Avec son père Bill et ses frères et sœurs Carrie et Dave, Greg Hancock a assisté à des événements de speedway dans ses jeunes années, c'est ainsi que l'envie de pratiquer ce sport spectaculaire a été éveillée chez Greg. "C'est la plus grande addiction dans laquelle j'ai été plongé depuis mon plus jeune âge, et elle n'a jamais cessé. Ce n'est toujours pas le cas", a déclaré Hancock, qui s'est très tôt entouré de pilotes comme Bruce Penhall, Dennis Sigalos et Bobby Schwartz, et a profité de leurs connaissances et de leur expérience. "C'était un jeu d'enfant, j'étais proche de ces gars dès le début. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'aller vers eux, de les respecter et d'absorber leur formidable savoir".

C'est également de cette époque que date le surnom qui est resté chez le Californien toujours de bonne humeur. "Bruce Penhall et son mécanicien Spike m'appelaient 'Grin'. Ils me donnaient sans cesse des conseils et me disaient : 'Nous ne savons pas s'il comprend vraiment ce que nous disons parce qu'il ne fait que sourire'".

En 1989, la voie vers l'Europe s'est ouverte pour Hancock par l'intermédiaire de Lance King, en qui il avait également un mentor. "Lance m'a offert un logement. A ce moment-là, je ne savais pas encore qu'il était dans sa dernière année de course en Europe. J'ai pu tout reprendre, son atelier et ses connaissances", a déclaré Hancock en se remémorant le passé. "Il était dur avec moi, mais en même temps, nous nous amusions beaucoup ensemble".

Dans les années qui ont suivi, Hancock a également vécu avec Billy Hamill dans la maison d'Erik Gundersen, ce qui l'a encore plus stimulé. "Quand j'ai vu Billy remporter le titre de champion du monde en 1996, j'étais follement excité parce que j'avais terminé troisième cette année-là. J'étais content pour lui, mais en même temps, je voulais que ce soit moi", a admis l'homme aujourd'hui âgé de 53 ans. "Puis vint 1997, une année fantastique. Chaque course semblait tourner pour moi. Je me souviens que j'ai beaucoup travaillé cette année-là. Mon préparateur Eddie Bull avait fait un travail extrêmement passionnant avec une équipe de F1 et avait développé quelques arbres à cames spéciaux. Il a apporté des modifications à la commande des soupapes du moteur, c'était la première fois que j'avais quelque chose de spécial rien que pour moi. Nous avons investi beaucoup d'argent dans le développement et cela a porté ses fruits. Cette année, j'étais très rapide et j'avais des moteurs faciles à conduire. Ils se conduisaient tout en douceur - c'était tellement amusant. J'étais le seul à les avoir au début, ce qui était génial. Je n'oublierai jamais ces moments".

Après avoir remporté son premier championnat du monde en 1997, Hancock est devenu un pilier du Grand Prix de speedway et s'est maintenu dans le top 10 mondial pendant des années, à une exception près. À partir de 2010, Hancock a réussi à revenir au sommet à l'âge de 40 ans, alors que la plupart des pilotes avaient arrêté depuis longtemps. "Pendant de nombreuses années, j'en étais proche. J'ai changé de moteur et j'en ai changé. Je suis allé chez Jawa pendant un moment, puis je suis revenu chez GM. J'ai commencé à changer de cadre. Tout ce que tu fais en speedway, c'est ce que la plupart des gars font. Tout le monde utilise à peu près le même équipement et ne fait qu'échanger et changer des choses pour trouver un mélange qui fonctionne pour eux", a expliqué Hancock en décrivant les changements décisifs qui ont conduit à trois nouveaux titres de champion du monde. "Ils ont construit une moto avec laquelle je pouvais rouler exactement comme je le voulais - la moto a fait tout le travail. C'est à ce moment-là que j'ai dit à mes mécaniciens : 'Avec ça, je peux gagner le championnat du monde'. En 2011, tout s'est enchaîné et je me suis dit : "Continue ! J'ai eu 41 ans et j'ai trouvé mon mojo".

Au cours des années suivantes, Hancock n'a pas laissé transparaître son fier âge de sportif professionnel, il a raconté qu'il profitait d'avoir autour de lui des pilotes beaucoup plus jeunes comme Tai Woffinden, Chris Holder, Darcy Ward et d'autres.

Avant la saison 2019, Hancock a tourné le dos au sport pour être auprès de sa femme, atteinte d'un cancer du sein. Pour 2020, il a reçu une wild card pour le Grand Prix, mais a décidé de se retirer. Il a été déclaré légende du sport par la FIM dès 2020 et a été intronisé au Motorcycle Hall of Fame des États-Unis en 2022.

Au cours de sa carrière, Hancock a été quatre fois champion du monde en individuel, a remporté 21 Grands Prix, huit fois le championnat aux États-Unis, un championnat du monde en couple avec l'équipe nationale américaine et trois fois le championnat du monde par équipe. Ses 218 participations à des GP constituent un record.

Tous les champions du monde de speedway sont américains :

1937 Jack Milne

1981 Bruce Penhall

1982 Bruce Penhall

1993 Saam Ermolenko

1996 Billy Hamill

1997 Greg Hancock

2011 Greg Hancock

2014 Greg Hancock

2016 Greg Hancock