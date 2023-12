Greg Hancock non ha mai abbandonato la sua dipendenza

Greg Hancock ha partecipato agli eventi di speedway con il padre Bill e i fratelli Carrie e Dave fin da piccolo, ed è così che Greg si è appassionato a questo sport spettacolare. "È stata la più grande dipendenza che ho avuto fin da piccolo e non ha mai smesso. E non ha mai smesso", racconta Hancock, che si è circondato fin da subito di piloti come Bruce Penhall, Dennis Sigalos e Bobby Schwartz, beneficiando delle loro conoscenze ed esperienze. "È stato un gioco da ragazzi, ero circondato da questi ragazzi fin dall'inizio. Dovevo solo andare da loro, rispettarli e assorbire le loro grandi conoscenze".

A questo periodo risale anche il soprannome che è rimasto impresso al californiano, sempre molto ironico. Bruce Penhall e il suo meccanico Spike mi chiamavano "Grin". Mi davano sempre consigli e dicevano: 'Non sappiamo se capisce davvero quello che diciamo perché sta solo sorridendo'".

Nel 1989 Lance King aprì a Hancock le porte dell'Europa, dove ebbe anche un mentore. "Lance mi offrì un posto dove stare. All'epoca non mi ero reso conto che era al suo ultimo anno di gare in Europa. Ho potuto prendere in mano tutto, la sua officina e le sue conoscenze", ha raccontato Hancock. "È stato duro con me, ma ci siamo anche divertiti molto insieme".

Negli anni successivi, Hancock ha anche vissuto con Billy Hamill nella casa di Erik Gundersen, il che lo ha spronato ulteriormente. "Quando ho visto Billy vincere il titolo mondiale nel 1996, ero davvero emozionato perché quell'anno ero arrivato terzo. Ero felice per lui, ma allo stesso tempo volevo che fosse per me", ha ammesso l'ormai 53enne. "Poi è arrivato il 1997, un anno fantastico. Ogni gara sembrava andare per il verso giusto. Ricordo di aver lavorato molto quell'anno. Il mio preparatore Eddie Bull aveva svolto un lavoro molto interessante con un team di F1 e aveva sviluppato degli alberi a camme speciali. Ha apportato modifiche al treno di valvole del motore, ed è stata la prima volta che ho avuto qualcosa di speciale solo per me. Abbiamo investito molto denaro nello sviluppo e questo ha dato i suoi frutti. Quell'anno ero molto veloce e avevo motori facili da guidare. Erano molto fluidi: era molto divertente. Li avevo solo all'inizio, il che era fantastico. Non dimenticherò mai quei momenti".

Dopo aver vinto il suo primo campionato del mondo nel 1997, Hancock è diventato un veterano dei Gran Premi di Speedway e, con una sola eccezione, è rimasto per anni nella top ten mondiale. Dal 2010, all'età di 40 anni, quando la maggior parte dei piloti si era già ritirata da tempo, Hancock ha fatto il salto di qualità. "Ci sono andato vicino per molti anni. Ho scambiato e cambiato motori. Sono passato a Jawa per un po' e poi sono tornato a GM. Ho iniziato a cambiare i telai. Tutto quello che fai nello speedway è quello che fa la maggior parte dei ragazzi. Tutti usano più o meno lo stesso equipaggiamento e si limitano a scambiare e cambiare le cose per trovare una combinazione che vada bene per loro", ha detto Hancock, descrivendo i cambiamenti cruciali che hanno portato ad altri tre titoli mondiali. "Hanno costruito una bici che potevo guidare esattamente come volevo - la bici faceva tutto il lavoro. A quel punto ho detto ai miei meccanici: 'Con questa posso vincere il campionato del mondo'. Nel 2011 tutto è andato a posto e ho pensato: 'Continua così! Ho compiuto 41 anni e ho ritrovato il mio talento".

L'orgogliosa età professionale di Hancock non si è fatta notare negli anni successivi, ed egli ha riferito di aver tratto vantaggio dall'avere intorno a sé piloti molto più giovani come Tai Woffinden, Chris Holder, Darcy Ward e altri.

Prima della stagione 2019, Hancock ha abbandonato lo sport per stare accanto alla moglie, colpita da un cancro al seno. Ha ricevuto una wildcard per il Gran Premio del 2020, ma ha deciso di ritirarsi. Nel 2020 è stato dichiarato dalla FIM una leggenda di questo sport e nel 2022 è stato inserito nella US Motorcycle Hall of Fame.

Nel corso della sua carriera, Hancock è diventato campione del mondo individuale per quattro volte, ha vinto 21 Gran Premi, il campionato negli Stati Uniti per otto volte, un campionato del mondo a coppie con la squadra nazionale statunitense e il campionato del mondo a squadre per tre volte. Le sue 218 partecipazioni ai GP sono un record.

Tutti i campioni del mondo di speedway provenienti dagli USA:

1937 Jack Milne

1981 Bruce Penhall

1982 Bruce Penhall

1993 Saam Ermolenko

1996 Billy Hamill

1997 Greg Hancock

2011 Greg Hancock

2014 Greg Hancock

2016 Greg Hancock