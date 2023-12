Greg Hancock nunca largou o seu vício

Greg Hancock participou em eventos de speedway desde muito jovem com o seu pai Bill e os seus irmãos Carrie e Dave, e foi assim que Greg ficou viciado neste desporto espetacular. "Foi o maior vício em que me meti desde muito novo e nunca mais parou. Ainda não parou", diz Hancock, que desde cedo se rodeou de pilotos como Bruce Penhall, Dennis Sigalos e Bobby Schwartz e beneficiou dos seus conhecimentos e experiência. "Foi muito fácil, estava com estes tipos desde o início. Tudo o que tinha de fazer era ir ter com eles, respeitá-los e absorver os seus grandes conhecimentos."

A alcunha que ficou com o sempre bem-humorado californiano também data dessa altura. "Bruce Penhall e o seu mecânico Spike chamavam-me 'Grin'. Estavam sempre a dar-me conselhos e a dizer: 'Não sabemos se ele percebe mesmo o que estamos a dizer porque está só a sorrir'."

Em 1989, Lance King abriu a porta da Europa a Hancock, em quem também teve um mentor. "Lance ofereceu-me um lugar para ficar. Na altura, não me apercebi que ele estava no seu último ano de corridas na Europa. Consegui apoderar-me de tudo, da sua oficina e dos seus conhecimentos", recorda Hancock. "Ele era duro comigo, mas também nos divertíamos muito juntos."

Nos anos seguintes, Hancock também viveu com Billy Hamill na casa de Erik Gundersen, o que o estimulou ainda mais. "Quando vi o Billy ganhar o título mundial em 1996, fiquei muito entusiasmado porque fiquei em terceiro lugar nesse ano. Fiquei feliz por ele, mas, ao mesmo tempo, queria que fosse eu", admitiu o jogador, agora com 53 anos. "Depois veio 1997, um ano fantástico. Todas as corridas pareciam correr-me bem. Lembro-me de ter trabalhado muito nesse ano. O meu afinador Eddie Bull tinha feito um trabalho muito interessante com uma equipa de F1 e desenvolveu algumas árvores de cames especiais. Ele fez alterações no comando de válvulas do motor, o que foi a primeira vez que tive algo especial só para mim. Investimos muito dinheiro no desenvolvimento e valeu a pena. Fui muito rápido nesse ano e tinha motores que eram fáceis de conduzir. Eram muito suaves - era muito divertido. Só os tinha no início, o que era ótimo. Nunca esquecerei esses tempos".

Depois de Hancock ter ganho o seu primeiro campeonato do mundo em 1997, tornou-se um veterano do Grande Prémio de Speedway e, com uma exceção, manteve-se nos dez melhores do mundo durante anos. A partir de 2010, aos 40 anos, quando a maioria dos pilotos já se tinha retirado há muito tempo, Hancock deu o salto de volta ao topo. "Estive perto durante muitos anos. Troquei e mudei de motor. Fui para a Jawa durante algum tempo e depois voltei para a GM. Comecei a mudar os quadros. Tudo o que se faz no desporto de velocidade é o que a maioria faz. Toda a gente usa praticamente o mesmo equipamento e apenas troca e altera as coisas para encontrar uma mistura que funcione para eles", disse Hancock, descrevendo as mudanças cruciais que levaram a mais três títulos mundiais. "Construíram uma bicicleta que eu podia pedalar exatamente como queria - a bicicleta fazia todo o trabalho. Nessa altura, disse aos meus mecânicos: 'Posso ganhar o campeonato do mundo com isto'. Tudo se conjugou em 2011 e pensei: "Continua! Fiz 41 anos e encontrei o meu "mojo".

A orgulhosa idade profissional de Hancock não foi notada nos anos que se seguiram, e ele relatou que beneficiou do facto de ter pilotos muito mais jovens como Tai Woffinden, Chris Holder, Darcy Ward e outros à sua volta.

Antes da época de 2019, Hancock virou as costas ao desporto para estar com a sua mulher, que sofria de cancro da mama. Recebeu um wildcard para o Grande Prémio de 2020, mas decidiu retirar-se. Foi declarado uma lenda do desporto pela FIM em 2020 e introduzido no Hall da Fama do Motociclismo dos EUA em 2022.

Durante a sua carreira, Hancock tornou-se campeão mundial individual quatro vezes, ganhou 21 Grandes Prémios, o campeonato nos EUA oito vezes, um campeonato mundial de pares com a equipa nacional dos EUA e o campeonato mundial de equipas três vezes. As suas 218 participações em GP são um recorde.

Todos os campeões mundiais de velocidade dos EUA:

1937 Jack Milne

1981 Bruce Penhall

1982 Bruce Penhall

1993 Saam Ermolenko

1996 Billy Hamill

1997 Greg Hancock

2011 Greg Hancock

2014 Greg Hancock

2016 Greg Hancock