Le double champion du monde déchu : Michael Lee a 65 ans

Champion du monde de speedway et de longue piste, il avait tout pour mener une carrière glamour et exemplaire, mais il a ensuite dérapé. Le 11 décembre 2023, Michael Lee fêtera son 65e anniversaire.

Il avait l'étoffe d'une carrière sans précédent : A l'âge de 16 ans, Michael Lee a débuté dans la deuxième ligue britannique de speedway à Boston et a tout de suite réalisé une moyenne de points exceptionnelle. En 1976, alors qu'il n'avait que 17 ans, Lee a rejoint la plus haute ligue britannique et s'est tout de suite établi. En 1977, il a poursuivi sur sa lancée en remportant le championnat britannique et le championnat du monde par équipes. De plus, Lee a participé à sa première finale mondiale à Göteborg et a manqué de peu sa première médaille après une défaite en barrage contre Ole Olsen. Celle-ci a suivi en 1979 à Königshütte (Chorzow), où Lee a été le seul à battre le futur champion du monde Ivan Mauger et à remporter le barrage pour le bronze contre Kelly Moran, Billy Sanders et Ole Olsen.

En 1980, Lee a frappé un grand coup à Göteborg : à l'âge de 21 ans, il a certes été battu par Dave Jessup lors de sa première manche, mais il est resté invaincu à partir de ce moment-là et est devenu, avec 14 points, le plus jeune champion du monde à ce jour. En 1981, Lee est le premier Anglais à remporter le championnat du monde de longue piste et fait ainsi partie des rares pilotes à avoir triomphé sur la courte et la longue piste. En 1983, il dispute ses dernières finales mondiales de speedway et de longue piste et remporte sa deuxième médaille de bronze à Norden, derrière Egon Müller et Billy Sanders.

En 1984, le fantastique pilote de course a commencé à décliner. Au début de la saison, Lee a été exclu pour avoir pris le départ d'une course de ligue en Grande-Bretagne et est retourné au paddock dans le mauvais sens sur la piste. Bien que les trois autres pilotes se soient ensuite accordés à dire qu'il n'y avait aucun danger, le Speedway Control Board a infligé une amende à Lee et l'a suspendu pour cinq ans. Il a fait appel, à la suite de quoi la sanction a été considérablement réduite.

Lee est revenu dans le sport en 1986, mais a été à nouveau suspendu après avoir manqué une course de ligue - et a mis fin à sa carrière par la suite. En 1991, il a tenté un bref retour en Australie.

En 2007, Michael Lee a été condamné en justice pour avoir cultivé du cannabis pour son propre usage, mais il a échappé à la prison. En 2013, il a reçu une amende pour possession de cannabis et d'amphétamines.

En mai 2014, un procès a eu lieu contre Lee ; l'homme, aujourd'hui âgé de 65 ans, a été acquitté de tous les chefs d'accusation. Le parquet avait enquêté sur lui pour harcèlement sexuel en décembre 2011 et pour un viol et une agression présumés en décembre 2012, comme tous les grands médias britanniques l'avaient alors rapporté.

Dans un livre, le sextuple champion du monde de speedway Ivan Mauger a déclaré : "Malheureusement, il (Lee) a été victime de son époque, quand tout était encore rock'n'roll et que les drogues faisaient leur entrée dans le speedway".