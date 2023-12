Il doppio campione del mondo caduto: Michael Lee ha 65 anni

È diventato campione del mondo di speedway e di pista lunga e aveva tutte le carte in regola per una carriera da modello glamour, ma poi ha perso la testa. Michael Lee compie 65 anni l'11 dicembre 2023.

Aveva le carte in regola per una carriera senza precedenti: All'età di 16 anni, Michael Lee esordì nella seconda lega britannica di speedway a Boston e ottenne subito una media punti eccezionale. Nel 1976, ancora diciassettenne, Lee entrò nel massimo campionato britannico e si affermò subito. Nel 1977 continuò la sua storia di successi, vincendo il Campionato britannico e il Campionato mondiale a squadre. Lee partecipò anche alla sua prima finale mondiale a Göteborg e mancò di poco la sua prima medaglia dopo aver perso una gara di salto contro Ole Olsen. Nel 1979, a Königshütte (Chorzow), Lee fu l'unico a battere il campione del mondo Ivan Mauger e vinse la gara di salto per il bronzo contro Kelly Moran, Billy Sanders e Ole Olsen.

Nel 1980, Lee ha fatto centro a Göteborg: pur avendo perso contro Dave Jessup nella sua prima manche all'età di 21 anni, da quel momento in poi è rimasto imbattuto ed è diventato il più giovane campione del mondo fino ad allora con 14 punti. Nel 1981, Lee diventa il primo inglese a vincere il campionato del mondo di pista lunga, diventando uno dei pochi piloti a trionfare sia sulla pista corta che su quella lunga. Nel 1983 disputò le sue ultime finali mondiali sullo speedway e sul long track, conquistando la sua seconda medaglia di bronzo a Norden dietro a Egon Müller e Billy Sanders.

Il declino del fantastico corridore iniziò nel 1984. All'inizio della stagione, Lee fu escluso per un'infrazione alla partenza in una gara di campionato in Gran Bretagna e tornò al paddock rivolto verso la parte sbagliata della pista. Sebbene gli altri tre piloti abbiano successivamente convenuto che non c'era alcun pericolo, la Speedway Control Board ha multato Lee e lo ha bandito per cinque anni. Lee ricorse in appello e la sanzione fu significativamente ridotta.

Lee tornò a praticare questo sport nel 1986, ma fu nuovamente bandito dopo aver saltato una gara di campionato, ponendo così fine alla sua carriera. Ha fatto un breve ritorno in Australia nel 1991.

Nel 2007, Michael Lee è stato condannato in tribunale per aver coltivato cannabis per uso personale, ma ha evitato una condanna al carcere. Nel 2013 è stato multato per possesso di cannabis e anfetamine.

Lee è stato processato nel maggio 2014 e il 65enne è stato assolto da tutte le accuse. L'ufficio del pubblico ministero lo aveva indagato per molestie sessuali nel dicembre 2011 e per presunto stupro e aggressione nel dicembre 2012, come riportato all'epoca da tutti i principali media britannici.

In un libro, il sei volte campione del mondo di speedway Ivan Mauger ha dichiarato: "Purtroppo, lui (Lee) è stato una vittima del suo tempo, quando tutto era ancora rock'n'roll e le droghe sono state introdotte nello speedway".