O duplo campeão do mundo em queda: Michael Lee tem 65 anos

Tinha tudo para ter uma carreira sem precedentes: Aos 16 anos, Michael Lee começou a participar na segunda Liga Britânica de Speedway, em Boston, e alcançou imediatamente uma excelente média de pontos. Em 1976, ainda com 17 anos, Lee entrou na principal liga britânica e estabeleceu-se de imediato. Continuou a sua história de sucesso em 1977, ganhando o Campeonato Britânico e o Campeonato Mundial de Equipas. Lee também competiu na sua primeira final mundial, em Gotemburgo, e perdeu por pouco a sua primeira medalha, depois de perder um salto para Ole Olsen. Seguiu-se em 1979, em Königshütte (Chorzow), onde Lee foi o único a derrotar o eventual campeão do mundo Ivan Mauger e ganhou a eliminatória para o bronze contra Kelly Moran, Billy Sanders e Ole Olsen.

Em 1980, Lee ganhou o jackpot em Gotemburgo: embora tenha perdido para Dave Jessup na sua primeira corrida, com 21 anos, manteve-se invicto a partir daí e tornou-se o mais jovem campeão mundial até à data, com 14 pontos. Em 1981, Lee tornou-se o primeiro inglês a vencer o campeonato do mundo de pista longa, tornando-se um dos poucos pilotos a triunfar tanto em pista curta como em pista longa. Em 1983, disputou as suas últimas finais mundiais em pista rápida e longa e ganhou a sua segunda medalha de bronze em Norden, atrás de Egon Müller e Billy Sanders.

O declínio do fantástico corredor começou em 1984. No início da época, Lee foi excluído por uma infração à partida numa corrida da liga na Grã-Bretanha e regressou ao paddock virado para o lado errado da pista. Embora os outros três pilotos tenham concordado que não havia perigo, o Conselho de Controlo de Speedway multou Lee e baniu-o por cinco anos. Lee recorreu, tendo a pena sido significativamente reduzida.

Lee regressou ao desporto em 1986, mas foi novamente banido depois de falhar uma corrida da liga - e subsequentemente terminou a sua carreira. Fez um breve regresso na Austrália em 1991.

Em 2007, Michael Lee foi condenado em tribunal por cultivar canábis para consumo pessoal, mas escapou a uma pena de prisão. Em 2013, foi multado por posse de canábis e anfetaminas.

Lee foi julgado em maio de 2014 e o homem de 65 anos foi absolvido de todas as acusações. O Ministério Público tinha-o investigado por assédio sexual em dezembro de 2011 e por alegada violação e agressão em dezembro de 2012, como noticiaram na altura todos os principais meios de comunicação britânicos.

Num livro, o hexacampeão mundial de speedway Ivan Mauger disse: "Infelizmente, ele (Lee) foi uma vítima do seu tempo, quando tudo ainda era rock'n'roll e as drogas foram introduzidas no speedway".