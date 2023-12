La fin d'une époque : la dernière finale d'un jour de speedway

Le GP de speedway devait avoir lieu dès 1994 et la finale mondiale de 1993, organisée à Pocking non loin de Passau, devait être la dernière du genre. Le Grand Prix n'est toutefois arrivé qu'un an plus tard et c'est donc le 20 août, sous les projecteurs de Vojens, que le champion du monde a été désigné pour la dernière fois lors d'une finale de jour. Outre l'Anglais Marvyn Cox, qui vivait en Allemagne et courait sous licence allemande, étaient notamment présents Greg Hancock, dont nous avons parlé le 11 décembre, et Jason Crump, alors âgé de 19 ans, qui a ouvert le calendrier de l'Avent de SPEEDWEEK le 1er décembre.

A Vojens, Hans Nielsen, qui a déjà été champion du monde à trois reprises, devait remporter son quatrième titre, la scène était préparée en conséquence avec un fort décor et la dernière finale d'un jour. Comme on pouvait s'y attendre, le Danois a commencé fort avec trois victoires de manche, avant qu'une chute ne soit fatale au "professeur", comme en 1993. Lors de la 14e manche, Nielsen s'est élancé de la place extérieure sur la grille de départ, mais il n'a pas réussi à passer devant le futur champion Tony Rickardsson comme lors de la manche précédente, où il avait également pris un départ exceptionnel en partant de la jaune, et il s'est retrouvé à terre. La disqualification et le zéro point ont été un choc.

La dernière manche des 20 courses aurait pu mettre fin aux rêves de titre de Nielsen, car l'Australien Craig Boyce, devenu chef d'équipe de sa nation après sa carrière active, tout comme Nielsen, aurait pu revenir à 13 points et devenir champion du monde en remportant la 19e manche. Le Suédois Rickardsson, qui n'avait terminé que 14e des finales mondiales en 1992 et 1993 après avoir été étonnamment vice-champion du monde en 1991, a battu l'Australien et, avec trois deuxièmes places et deux victoires, il avait 12 points au compteur, comme Boyce.

Nielsen a rencontré le tenant du titre Sam Ermolenko lors de la 20e manche et a gagné, portant ainsi son compte à 12 points également. La dernière finale du jour a donc donné lieu à un barrage entre Nielsen, Rickardsson et Boyce pour les médailles des championnats du monde.

Pendant un tour, tout s'est passé comme prévu au Danemark, car Nielsen a pris un excellent départ depuis la place blanche, a fermé la porte à Boyce et Rickardsson, qui venait de l'extérieur, a dû intercepter une petite remontée à la sortie du virage de départ. A la sortie du virage d'arrivée, Rickardsson a lancé une attaque sur Nielsen au début du deuxième tour, s'est placé à l'intérieur à côté du Danois et a pris la tête. Nielsen n'a rien pu faire face à la vitesse de Rickardsson et est devenu vice-champion du monde, comme en 1993. Pour le Suédois, le titre de champion du monde 1994 était le premier d'une série de six, ce qui fait de lui le pilote de speedway le plus titré en termes de médailles individuelles aux championnats du monde (6/3/2).

Résultats de la finale du championnat du monde de speedway 1994 Vojens/DK :

1. Tony Rickardsson (S), 12+3 points

2. Hans Nielsen (DK), 12+2 points

3. Craig Boyce (AUS), 12+1 points

4. Greg Hancock (USA), 11

5. Tommy Knudsen (DK), 10

6. Marvyn Cox (GB), 9

7. Henrik Gustafsson (S), 9

8. Mark Loram (GB), 9

9. Josh Larsen (USA), 7

10. Jan Staechmann (DK), 7

11. Jason Crump (AUS), 6

12. Chris Louis (GB), 6

13. Sam Ermolenko (USA), 6

14. Stefan Dannö (S), 2

15. Piotr Swist (PL), 1

16. Billy Hamill (USA), 1

17. Roman Jankowski (PL), 0

18. Tomasz Gollob (PL), 0