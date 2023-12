Fine di un'era: l'ultima finale di un giorno di speedway

Il GP di Speedway si sarebbe dovuto tenere già nel 1994 e la finale mondiale del 1993, svoltasi a Pocking, non lontano da Passau, sarebbe stata l'ultima del suo genere. Tuttavia, il Gran Premio non si tenne fino a un anno dopo e quindi il campione del mondo fu determinato per l'ultima volta in una finale di un giorno sotto i riflettori a Vojens il 20 agosto. Oltre all'inglese Marvyn Cox, che viveva in Germania e correva con una licenza tedesca, erano presenti anche Greg Hancock, di cui abbiamo riferito l'11 dicembre, e l'allora 19enne Jason Crump , che ha aperto il calendario dell'Avvento di SPEEDWEEK il 1° dicembre.

A Vojens, Hans Nielsen, già campione del mondo per tre volte, avrebbe conquistato il suo quarto titolo, e il palcoscenico è stato allestito di conseguenza con una forte cornice e l'ultima finale di un giorno. Come previsto, il danese è partito forte con tre vittorie di manche prima che una caduta si rivelasse la rovina del "Professore", proprio come nel 1993. Nella manche 14, Nielsen è partito dall'esterno dello schieramento, ma non è riuscito ad andare in testa come aveva fatto nella manche precedente, quando aveva fatto un'eccezionale partenza dalle gialle per precedere il campione in carica Tony Rickardsson, ed è caduto. La squalifica e i zero punti sono stati uno shock.

I sogni di titolo di Nielsen sarebbero potuti finire nell'ultima manche delle 20 gare, poiché l'australiano Craig Boyce, che come Nielsen è diventato team principal della sua nazione dopo la carriera attiva, avrebbe potuto portarsi a 13 punti e diventare campione del mondo con una vittoria nella 19a gara. Lo svedese Rickardsson, che si era classificato solo 14° nelle finali mondiali dopo il sorprendente secondo posto nel Campionato del Mondo 1991, nel 1992 e nel 1993 ha sconfitto l'australiano e, con tre secondi posti e due vittorie, aveva 12 punti a suo nome - come Boyce.

Nielsen ha incontrato il campione in carica Sam Ermolenko nella ventesima manche, vincendo e portando così il suo conto a 12 punti. Ciò significava che c'era uno spareggio tra Nielsen, Rickardsson e Boyce per le medaglie del Campionato del Mondo nell'ultima finale della giornata.

Le cose sono andate secondo i piani per un giro nello stato della Danimarca, dato che Nielsen è partito in modo eccellente dalla posizione bianca, ha chiuso la porta a Boyce e Rickardsson, che arrivava dall'esterno, ha dovuto intercettare un piccolo scalatore all'uscita della curva di partenza. All'inizio del secondo giro, Rickardsson ha sferrato un attacco a Nielsen all'uscita della curva finale, ha affiancato il danese all'interno e ha preso il comando. Nielsen non è riuscito a contrastare la velocità di Rickardsson e, come nel 1993, si è classificato secondo nel campionato mondiale. Per lo svedese, il titolo di campione del mondo 1994 è stato il primo di un totale di sei, rendendolo il pilota di speedway più vincente in termini di medaglie individuali del campionato del mondo (6/3/2).

Risultati Finale del Campionato del mondo di speedway 1994 Vojens/DK:

1° Tony Rickardsson (S), 12+3 punti

2. Hans Nielsen (DK), 12+2

3. Craig Boyce (AUS), 12+1

4. Greg Hancock (USA), 11

5. Tommy Knudsen (DK), 10

6. Marvyn Cox (GB), 9

7° Henrik Gustafsson (S), 9

8° Mark Loram (GB), 9

9° Josh Larsen (USA), 7

10° Jan Staechmann (DK), 7

11° Jason Crump (AUS), 6

12° Chris Louis (GB), 6

13° Sam Ermolenko (USA), 6

14° Stefan Dannö (S), 2

15° Piotr Swist (PL), 1

16° Billy Hamill (USA), 1

17° Roman Jankowski (PL), 0

18° Tomasz Gollob (PL), 0