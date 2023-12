Fim de uma era: a última final de um dia de speedway

No calendário do Advento da SPEEDWEEK, abrimos a décima segunda porta e olhamos para a última Final Mundial em Vojens, em 1994. Desde 1995, o campeão de velocidade é determinado no sistema de Grande Prémio.

O GP de Speedway deveria realizar-se já em 1994 e a final mundial de 1993, que teve lugar em Pocking, não muito longe de Passau, seria a última do género. No entanto, o Grande Prémio só se realizou um ano mais tarde e, por isso, o campeão do mundo foi determinado pela última vez numa final de um dia, sob holofotes, em Vojens, a 20 de agosto. Para além do inglês Marvyn Cox, que vivia na Alemanha e tinha uma licença alemã, também estiveram presentes Greg Hancock, de quem falámos a 11 de dezembro, e Jason Crump, na altura com 19 anos, que abriu o calendário do Advento da SPEEDWEEK a 1 de dezembro.

Em Vojens, Hans Nielsen, que já tinha sido campeão do mundo por três vezes, ia conquistar o seu quarto título, e o palco estava montado em conformidade com um forte cenário e a última final de um dia. Como era de esperar, o dinamarquês começou bem, com três vitórias nas mangas, antes de uma queda ser a ruína do "Professor", tal como em 1993. Na 14ª bateria, Nielsen partiu do lado de fora da grelha, mas não conseguiu chegar à frente como tinha feito na bateria anterior, quando também fez uma excelente partida de amarelo para ficar à frente do eventual campeão Tony Rickardsson e caiu. A desqualificação e os zero pontos foram um choque.

Os sonhos de Nielsen quanto ao título poderiam ter chegado ao fim na última ronda das 20 corridas, já que o australiano Craig Boyce, que tal como Nielsen se tornou chefe de equipa do seu país após a sua carreira ativa, poderia ter chegado aos 13 pontos e tornar-se campeão do mundo com uma vitória na 19ª corrida. O sueco Rickardsson, que só tinha terminado em 14º lugar nas Finais Mundiais, depois do surpreendente segundo lugar no Campeonato do Mundo de 1991, em 1992 e 1993, derrotou o australiano e, com três segundos lugares e duas vitórias, somava 12 pontos - tal como Boyce.

Nielsen defrontou o atual campeão Sam Ermolenko na 20ª eliminatória, venceu e, assim, também aumentou a sua conta para 12 pontos. Isto significava que havia uma repescagem entre Nielsen, Rickardsson e Boyce para as medalhas do Campeonato do Mundo na última final do dia.

As coisas correram como planeado durante uma volta no estado da Dinamarca, com Nielsen a fazer uma excelente partida do lugar branco, a fechar a porta a Boyce e Rickardsson, que vinha por fora, a ter de intercetar um pequeno trepador à saída da curva de partida. No início da segunda volta, Rickardsson ataca Nielsen à saída da curva da meta, passa ao lado do dinamarquês por dentro e assume a liderança. Nielsen não foi capaz de contrariar a velocidade de Rickardsson e, tal como em 1993, terminou em segundo lugar no campeonato do mundo. Para o sueco, o título do Campeonato do Mundo de 1994 foi o primeiro de um total de seis, tornando-o o piloto de speedway mais bem sucedido em termos de medalhas individuais no Campeonato do Mundo (6/3/2).

Resultados Final do Campeonato do Mundo de Speedway 1994 Vojens/DK:

1º Tony Rickardsson (S), 12+3 pontos

2. Hans Nielsen (DK), 12+2

3. Craig Boyce (AUS), 12+1

4º Greg Hancock (EUA), 11

5º Tommy Knudsen (DK), 10

6º Marvyn Cox (GB), 9

7º Henrik Gustafsson (S), 9

8º Mark Loram (GB), 9

9º Josh Larsen (EUA), 7

10º Jan Staechmann (DK), 7

11º Jason Crump (AUS), 6

12º Chris Louis (GB), 6

13º Sam Ermolenko (EUA), 6

14º Stefan Dannö (S), 2

15º Piotr Swist (PL), 1

16º Billy Hamill (EUA), 1

17º Roman Jankowski (PL), 0

18º Tomasz Gollob (PL), 0