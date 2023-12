Les dates des championnats d'Europe : Une décision sur le titre est prise en Allemagne

En cette année de championnat d'Europe de football, outre ce titre, un autre sera décerné dans le sport sur piste en Allemagne. La finale du championnat d'Europe de speedway U19 aura lieu le 3 octobre au Waldstadion de Herxheim. Les participants à la finale seront déterminés par les deux demi-finales qui auront lieu à Pilsen en République tchèque et à Varkaus en Finlande.

En Allemagne, le speedway organise en outre des tours de qualification pour les championnats d'Europe individuels et par paires. Stralsund accueillera le troisième tour de qualification pour le challenge européen en Lettonie et Teterow la course de qualification pour le championnat européen en couple. Cela laisse supposer que l'Allemagne participera à nouveau à ce titre après des années d'abstinence.

La première des deux demi-finales du championnat d'Europe de piste en herbe en solo a été attribuée à Bielefeld, tandis que la demi-finale des attelages se déroulera à Bad Hersfeld.

La finale du championnat d'Europe de speedway sur glace, la première course européenne prédictive de l'année, se déroulera à nouveau en Pologne : Les 24 et 25 février, le champion sera désigné à Sanok.

Toutes les dates des championnats d'Europe de sport sur piste en 2024 :



Eisspeedway :

24 et 25 février - Finale - Sanok (PL)



Speedway :

1er mai - Tour de qualification 1 - Debrezin (H)

1er mai - Tour de qualification 2 - Mureck (A)

4 mai - Tour de qualification 3 - Stralsund (D)

4 mai - Tour de qualification 4 - Krsko (SLO)

12 mai - Challenge - Daugavpils (LV)

8 juin - Finale 1 - à déterminer

20 juillet - Finale 2 - à déterminer

24 août - Finale 3 - à déterminer

21 septembre - Finale 4 - Königshütte (PL)



Équipe de speedway :

30 mars - Finale A - Pardubitz (CZ)

30 mars - Finale B - Gdansk (PL)

6 avril - Finale - Graudenz (PL)



Speedway U19 individuel :

2 juin - demi-finale 1 - Pilsen (CZ)

20 juillet - Semi-finale 2 - Varkaus (FIN)

3 octobre - Finale - Herxheim (D)



Couple de speedway :

27 juillet - Tournée de qualification - Teterow (D)

19 octobre - Finale - Lonigo (I)



Speedway U19 Couple :

22 juin - Finale - Pila (PL)



Équipe Speedway U23 :

20 avril - Tour de qualification - Pardubitz (CZ)

24 août - Finale - Cracovie (PL)



250 cc Speedway :

6 juillet - Semi-finales 1 & 2 - Debrezin (H)

7 juillet - Finale - Debrezin (H)



250 ccm Speedway couple :

25 juin - Finale 1 - à déterminer (PL)

8 septembre - Finale 2 - Krsko (SLO)

10 septembre - Finale 3 - Prague (CZ)



85 ccm Youth Racing Cup :

10 août - Finale - Slangerup (DK)



Solo sur piste en herbe :

2 juin - demi-finale 1 - Bielefeld (D)

8 juin - demi-finale 2 - Loppersum (NL)

6 juillet - Finale - Tayac (F)



Piste en herbe pour les side-cars :

10 août - Tournée de qualification - Bad Hersfeld (D)

31 août - Finale - Uithuizen (NL)