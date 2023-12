Date del Campionato Europeo: Un titolo deciso in Germania

La FIM Europa ha pubblicato il calendario delle gare su pista per il 2024. Il Campionato europeo di velocità presenta ancora delle lacune in termini di sedi.

Nell'anno dei Campionati europei di calcio, in Germania si disputerà anche un titolo di sport su pista. La finale dei Campionati europei under 19 di speedway si svolgerà il 3 ottobre al Waldstadion di Herxheim. I partecipanti alla finale saranno determinati dalle due semifinali di Pilsen nella Repubblica Ceca e di Varkaus in Finlandia.

In Germania si svolgeranno anche le qualificazioni per i Campionati europei individuali e a coppie di speedway. La terza prova di qualificazione per il Campionato europeo Challenge in Lettonia si svolgerà a Stralsund e la gara di qualificazione per il Campionato europeo a coppie a Teterow. Ciò fa pensare che la Germania parteciperà nuovamente a questo evento dopo anni di astinenza.

La prima delle due semifinali del Campionato europeo solo su pista è stata assegnata a Bielefeld, mentre le semifinali a coppie si terranno a Bad Hersfeld.

La finale del Campionato europeo di velocità su ghiaccio, la prima gara europea dell'anno, si terrà ancora una volta in Polonia: Il campione sarà determinato a Sanok il 24 e 25 febbraio.

Tutte le date del Campionato europeo di velocità su pista 2024:



Ice Speedway:

24/25 febbraio - Finale - Sanok (PL)



Speedway:

1 maggio - girone di qualificazione 1 - Debrezin (H)

1 maggio - Girone di qualificazione 2 - Mureck (A)

4 maggio - Girone di qualificazione 3 - Stralsund (D)

4 maggio - Girone di qualificazione 4 - Krsko (SLO)

12 maggio - Sfida - Daugavpils (LV)

8 giugno - Finale 1 - ancora aperta

20 luglio - Finale 2 - ancora aperta

24 agosto - Finale 3 - ancora aperta

21 settembre - Finale 4 - Königshütte (PL)



Squadra Speedway:

30 marzo - Finale A - Pardubitz (CZ)

30 marzo - Finale B - Danzica (PL)

6 aprile - Finale - Graudenz (PL)



Speedway U19 Singoli:

2 giugno - Semifinale 1 - Pilsen (CZ)

20 luglio - Semifinale 2 - Varkaus (FIN)

3 ottobre - Finale - Herxheim (D)



Coppia Speedway:

27 luglio - turno di qualificazione - Teterow (D)

19 ottobre - Finale - Lonigo (I)



Speedway U19 a coppie:

22 giugno - Finale - Pila (PL)



Squadra Speedway U23:

20 aprile - turno di qualificazione - Pardubitz (CZ)

24 agosto - Finale - Cracovia (PL)



250cc Speedway:

6 luglio - Semifinali 1 e 2 - Debrezin (H)

7 luglio - Finale - Debrezin (H)



250cc Speedway a coppie:

25 giugno - Finale 1 - ancora aperta (PL)

8 settembre - Finale 2 - Krsko (SLO)

10 settembre - Finale 3 - Praga (CZ)



85 cc Youth Racing Cup:

10 agosto - Finale - Slangerup (DK)



Pista in erba Solo:

2 giugno - Semifinale 1 - Bielefeld (D)

8 giugno - Semifinale 2 - Loppersum (NL)

6 luglio - Finale - Tayac (F)



Sidecar su pista in erba:

10 agosto - Qualificazioni - Bad Hersfeld (D)

31 agosto - Finale - Uithuizen (NL)