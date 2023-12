Datas do Campeonato da Europa: Uma decisão de título é na Alemanha

No ano do Campeonato Europeu de Futebol, haverá também um título de desporto de pista na Alemanha. A final do Campeonato Europeu de Velocidade de Sub-19 terá lugar a 3 de outubro no Waldstadion, em Herxheim. Os participantes na final serão determinados a partir das duas meias-finais em Pilsen, na República Checa, e em Varkaus, na Finlândia.

Na Alemanha, as rondas de qualificação para os Campeonatos da Europa Individual e de Pares também se realizam em pista rápida. A terceira ronda de qualificação para o Campeonato Europeu Challenge na Letónia terá lugar em Stralsund e a prova de qualificação para o Campeonato Europeu de Pares em Teterow. A Alemanha volta assim a participar nesta prova, após anos de abstinência.

A primeira das duas meias-finais do Campeonato Europeu de Solo em Pista de Relva foi atribuída a Bielefeld, enquanto as meias-finais dos pares terão lugar em Bad Hersfeld.

A final do Campeonato Europeu de Velocidade no Gelo, a primeira prova europeia do ano, será novamente disputada na Polónia: O campeão será apurado em Sanok, a 24 e 25 de fevereiro.

Todas as datas do Campeonato Europeu de Velocidade em Pista 2024:



Ice Speedway:

24/25 de fevereiro - Final - Sanok (PL)



Speedway:

1 de maio - Ronda de qualificação 1 - Debrezin (H)

1 de maio - 2.ª ronda de qualificação - Mureck (A)

4 de maio - 3ª ronda de qualificação - Stralsund (D)

4 de maio - 4ª ronda de qualificação - Krsko (SLO)

12 de maio - Desafio - Daugavpils (LV)

8 de junho - Final 1 - ainda em aberto

20 de julho - Final 2 - ainda em aberto

24 de agosto - Final 3 - ainda em aberto

21 de setembro - Final 4 - Königshütte (PL)



Equipa de Speedway:

30 de março - Final A - Pardubitz (CZ)

30 de março - Final B - Gdansk (PL)

6 de abril - Final - Graudenz (PL)



Speedway Sub-19 Individual:

2 de junho - Semifinal 1 - Pilsen (CZ)

20 de julho - Semifinal 2 - Varkaus (FIN)

3 de outubro - Final - Herxheim (D)



Pares de velocidade:

27 de julho - Ronda de qualificação - Teterow (D)

19 de outubro - Final - Lonigo (I)



Par de Speedway Sub-19:

22 de junho - Final - Pila (PL)



Equipa de Speedway Sub23:

20 de abril - Ronda de qualificação - Pardubitz (CZ)

24 agosto - Final - Krakow (PL)



250cc Speedway:

6 de julho - Semifinais 1 e 2 - Debrezin (H)

7 de julho - Final - Debrezin (H)



Pares de 250cc Speedway:

25 de junho - Final 1 - ainda em aberto (PL)

8 de setembro - Final 2 - Krsko (SLO)

10 de setembro - Final 3 - Praga (CZ)



Taça da Juventude de 85 cc:

10 de agosto - Final - Slangerup (DK)



Solo em pista de relva:

2 de junho - Semifinal 1 - Bielefeld (D)

8 de junho - Semifinal 2 - Loppersum (NL)

6 de julho - Final - Tayac (F)



Sidecar em pista de relva:

10 de agosto - Ronda de qualificação - Bad Hersfeld (D)

31 de agosto - Final - Uithuizen (NL)