Ole Olsen: "El GP de velocidad ha salvado este deporte"

Detrás de la 13ª puerta del calendario de Adviento de SPEEDWEEK se encuentra Ole Olsen. El danés entró en contacto con las carreras en pista a una edad temprana, cuando se celebraban carreras de varias clases en Haderslev y el joven Ole ayudaba en los preparativos a cambio de una entrada gratuita. A los 15 años, Olsen pudo por fin pilotar su primera moto, una Husqvarna de 175 cc, y se convirtió en Campeón Juvenil Danés en 1965, en su primer año con la máquina de 500 cc.

Tras terminar décimo en el Campeonato del Mundo de 1970, Olsen se convirtió en el primer danés en ganar el título en 1971, dejando su huella en las generaciones posteriores, ya que las imágenes se emitieron en el único canal de televisión danés de la época. En 1973, Ole consiguió el título mundial en pista larga y en 1975 y 1978 ganó el Campeonato del Mundo de Velocidad por segunda y tercera vez.

Olsen ganó cuatro campeonatos del mundo formando parte del equipo danés y cosechó otras muchas medallas. También ganó varias carreras prestigiosas, entre ellas la del Casco de Oro de Pardubitz en siete ocasiones. Sus doce títulos individuales en Dinamarca siguen sin tener rival hoy en día.

Como Dinamarca no tenía una pista digna de un Campeonato del Mundo a mediados de los 70, Olsen decidió construirla él mismo y eligió Vojens como emplazamiento, 60 kilómetros al norte de la frontera germano-danesa. "Siempre teníamos que correr en pistas suecas o de otros países en los Campeonatos del Mundo porque en Dinamarca no teníamos ninguna lo suficientemente buena para las rondas clasificatorias del Campeonato del Mundo", recuerda. "Construimos en Vojens porque el emplazamiento estaba junto a la base aérea y pensé que allí no tendríamos problemas de ruido. Empezamos las obras en 1974 e hice traer la superficie desde el Reino Unido en barcos porque quería que fuera el material adecuado".

El estadio estaba a reventar para la carrera inaugural y la pista de Vojens ha sido testigo de muchas carreras memorables en su historia, incluida la última final mundial de un día en 1994.

Posteriormente, Olsen, que fue uno de los impulsores de la introducción del Gran Premio de Velocidad, trabajó allí como director de carrera y dio forma así a los primeros años de la competición. "El problema era que hablábamos mucho de la Final Mundial un mes antes y un mes después. Pero entonces sólo había carreras de liga y ya nadie hablaba así del speedway", explica este hombre de 77 años. "Ahora la gente sabe que los pilotos corren cada quince días y están en el candelero todo el año. Cuando terminaron las Finales Mundiales, algunos dijeron que era el fin del deporte. Pero yo creo que salvó el deporte".