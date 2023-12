Ole Olsen : "Le GP de speedway a sauvé le sport".

Ole Olsen a remporté de nombreux succès en tant que pilote et manager d'équipe. Mais il a également marqué le sport de son empreinte en tant qu'exploitant d'une piste et directeur de course du Grand Prix de speedway.

Derrière la 13e porte du calendrier de l'Avent de SPEEDWEEK se cache Ole Olsen. Très jeune, le Danois est entré en contact avec le sport sur piste lorsque des courses étaient organisées à Haderslev dans différentes catégories et que le jeune Ole donnait un coup de main aux préparatifs en échange d'une entrée gratuite. À l'âge de 15 ans, Olsen a enfin pu conduire sa première moto, une Husqvarna de 175 cm3, et est devenu champion danois junior dès sa première année sur une moto de 500 cm3 en 1965.

Après une dixième place au championnat du monde en 1970, Olsen est devenu le premier Danois à remporter le titre en 1971, marquant ainsi les générations suivantes, car les images étaient diffusées par la seule chaîne de télévision danoise de l'époque. En 1973, Ole a remporté le titre de champion du monde sur piste longue et en 1975 et 1978, il a gagné pour la deuxième et la troisième fois le championnat du monde de speedway.

Avec le Danemark, Olsen a remporté quatre championnats du monde par équipe et a remporté de nombreuses autres médailles. Il a également remporté de nombreuses courses prestigieuses, dont sept fois la course des casques d'or à Pardubitz. Ses douze titres individuels au Danemark restent inégalés à ce jour.

Comme le Danemark n'avait pas de piste digne des championnats du monde au milieu des années 1970, Olsen a décidé de construire lui-même une piste et a choisi Vojens, à 60 kilomètres au nord de la frontière germano-danoise. "En championnat du monde, nous devions toujours rouler sur des pistes suédoises ou ailleurs, car nous n'en avions pas au Danemark qui soient suffisamment bonnes pour les tours de qualification au championnat du monde", se souvient-il. "Nous avons construit à Vojens parce que le terrain était à côté de la base aérienne et je pensais que nous n'aurions pas de problèmes de bruit là-bas. Nous avons commencé les travaux en 1974, j'ai fait venir le revêtement de Grande-Bretagne par bateau parce que je voulais que ce soit la bonne chose".

Le stade a explosé lors de la course d'ouverture et la piste de Vojens a connu de nombreuses courses mémorables au cours de son histoire, y compris la dernière finale mondiale d'un jour en 1994.

Par la suite, Olsen, qui a été l'un des moteurs de l'introduction du Grand Prix de Speedway, y a occupé le poste de directeur de course, marquant ainsi de son empreinte les premières années de la compétition. "Le problème, c'est qu'on parlait beaucoup de la finale mondiale un mois avant, et aussi un mois après. Mais ensuite, il n'y avait plus que des courses de ligue et plus personne ne parlait de speedway de cette manière", a raconté l'homme désormais âgé de 77 ans. "Maintenant, les gens savent que les pilotes courent toutes les deux semaines et sont sous les feux de la rampe toute l'année. Quand les finales mondiales ont pris fin, certains ont dit que c'était la fin du sport. Mais je pense que cela a sauvé le sport".