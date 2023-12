Ole Olsen: "Il GP di Speedway ha salvato questo sport".

Ole Olsen ha ottenuto numerosi successi come pilota e team manager. Ma ha anche lasciato il segno in questo sport come operatore di pista e direttore di gara nel Grand Prix di Speedway.

Dietro la 13a porta del calendario dell'Avvento SPEEDWEEK c'è Ole Olsen. Il danese è entrato in contatto con le corse su pista in giovane età, quando a Haderslev si tenevano gare di varie classi e il giovane Ole aiutava nei preparativi in cambio di un'iscrizione gratuita. All'età di 15 anni, Olsen fu finalmente in grado di guidare la sua prima moto, una Husqvarna da 175 cc, e divenne campione danese junior nel 1965, al suo primo anno in sella alla 500 cc.

Dopo essersi classificato decimo nel Campionato del Mondo del 1970, Olsen divenne il primo danese a vincere il titolo nel 1971, lasciando il segno nelle generazioni successive, dato che le immagini furono trasmesse sull'unico canale televisivo danese dell'epoca. Nel 1973, Ole si aggiudicò il titolo mondiale su pista lunga e nel 1975 e 1978 vinse il Campionato del Mondo di Speedway per la seconda e terza volta.

Olsen ha vinto quattro campionati del mondo come membro della squadra danese e ha collezionato numerose altre medaglie. Ha vinto anche numerose gare prestigiose, tra cui la gara dei caschi d'oro di Pardubitz per ben sette volte. I suoi dodici titoli individuali in Danimarca sono ancora oggi ineguagliati.

Poiché a metà degli anni Settanta la Danimarca non disponeva di una pista degna di un campionato del mondo, Olsen decise di costruirne una da sé e scelse Vojens come sede, 60 chilometri a nord del confine tra Germania e Danimarca. "Per i Campionati del Mondo dovevamo sempre correre su piste svedesi o altrove, perché in Danimarca non ce n'erano di sufficientemente buone per le qualificazioni ai Campionati del Mondo", ha ricordato. "Abbiamo costruito a Vojens perché il sito era vicino alla base aerea e pensavo che non avremmo avuto problemi di rumore. Abbiamo iniziato i lavori nel 1974 e ho fatto arrivare la superficie dal Regno Unito su navi perché volevo che fosse di qualità".

Lo stadio era stracolmo per la gara inaugurale e la pista di Vojens ha visto molte gare memorabili nella sua storia, compresa l'ultima finale mondiale di un giorno nel 1994.

Successivamente, Olsen, che è stato una delle forze trainanti dell'introduzione del Gran Premio di Speedway, ha lavorato come direttore di gara, dando così forma ai primi anni della competizione. "Il problema era che si parlava molto della Finale Mondiale un mese prima e un mese dopo. Ma allora c'erano solo gare di campionato e nessuno parlava più di speedway in quel modo", ha detto l'ormai 77enne. "Ora la gente sa che i piloti corrono ogni quindici giorni e sono sotto i riflettori tutto l'anno. Quando le Finali Mondiali sono finite, alcuni hanno detto che era la fine di questo sport. Ma io credo che abbia salvato questo sport".