Ole Olsen: "O GP de Velocidade salvou o desporto"

Ole Olsen celebrou numerosos êxitos como piloto e chefe de equipa. Mas também deixou a sua marca no desporto como operador de pista e diretor de corrida no Grande Prémio de Speedway.

Atrás da 13ª porta do calendário do Advento da SPEEDWEEK está Ole Olsen. O dinamarquês entrou em contacto com as corridas de pista ainda muito jovem, quando se realizavam corridas de várias classes em Haderslev e o jovem Ole ajudava nos preparativos em troca de entrada gratuita. Aos 15 anos, Olsen pôde finalmente conduzir a sua primeira mota, uma Husqvarna de 175 cc, e tornou-se Campeão Dinamarquês Júnior em 1965, no seu primeiro ano com uma máquina de 500 cc.

Depois de terminar em décimo lugar no Campeonato do Mundo de 1970, Olsen tornou-se o primeiro dinamarquês a ganhar o título em 1971, deixando a sua marca nas gerações seguintes, uma vez que as imagens foram mostradas no único canal de televisão dinamarquês da altura. Em 1973, Ole conquistou o título mundial em pista longa e, em 1975 e 1978, venceu o Campeonato do Mundo de Speedway pela segunda e terceira vez.

Olsen ganhou quatro campeonatos mundiais como parte da equipa dinamarquesa e arrecadou muitas outras medalhas. Também ganhou várias corridas de prestígio, incluindo a corrida do Capacete de Ouro em Pardubitz por sete vezes. Os seus doze títulos individuais na Dinamarca ainda hoje não têm rival.

Como a Dinamarca não dispunha de uma pista digna de um Campeonato do Mundo em meados da década de 1970, Olsen decidiu construir ele próprio uma pista e escolheu Vojens como local, 60 quilómetros a norte da fronteira germano-dinamarquesa. "Tivemos sempre de correr em pistas suecas ou noutros locais nos Campeonatos do Mundo, porque não havia nenhuma na Dinamarca que fosse suficientemente boa para as rondas de qualificação do Campeonato do Mundo", recordou. "Construímos em Vojens porque o local era junto à base aérea e pensei que não teríamos problemas de ruído. Começámos a trabalhar em 1974 e mandei vir a superfície do Reino Unido em navios porque queria que fosse o material certo."

O estádio estava a rebentar pelas costuras para a corrida inaugural e a pista de Vojens assistiu a muitas corridas memoráveis na sua história, incluindo a última final mundial de um dia em 1994.

Posteriormente, Olsen, que foi uma das forças motrizes por detrás da introdução do Grande Prémio de Speedway, trabalhou lá como diretor de corrida e, assim, moldou os primeiros anos da competição. "O problema era que falávamos muito da Final Mundial um mês antes e um mês depois. Mas, nessa altura, só havia corridas da liga e já ninguém falava assim do speedway", disse o atual 77 anos. "Agora as pessoas sabem que os pilotos correm de quinze em quinze dias e estão na ribalta durante todo o ano. Quando as Finais Mundiais acabaram, algumas pessoas disseram que era o fim do desporto. Mas eu acho que salvou o desporto".