1995: El Gran Premio de velocidad sustituye a la final de un día

Entre 1936 y 1995, el campeón del mundo de velocidad se proclamó en 50 finales clásicas, siendo la de 1987 en Ámsterdam un evento doble con dos carreras. El campeón del mundo de la única final disputada en los Países Bajos fue el danés Hans Nielsen, que pudo mejorar su mal resultado del primer día con una sólida segunda jornada de carreras.

"Fue bueno para mí en el sentido de que sólo fui tercero después del primer día y recuperé terreno el segundo", recordó Nielsen. "Eso significa que puedes permitirte tener un mal día o retirarte y seguir teniendo posibilidades. En ese sentido fue bueno y algo en lo que basarse para el Gran Premio. Cuando empezaron a hablar del GP de velocidad después de la final de Amsterdam, siempre estuve detrás".

Tuvieron que pasar otros ocho años. La introducción original en 1994 no pudo llevarse a cabo porque la propia asociación mundial de motociclismo FIM actuó como promotora en los primeros años y brilló por su ausencia de marketing.

La primera temporada de Grandes Premios en 1995 constó de seis carreras, con la inaugural en Wroclaw y un GP en Austria (Wiener Neustadt), Alemania (Abensberg), Suecia (Linköping), Dinamarca (Vojens) y Gran Bretaña (Hackney).

Chris Louis ganó la primera carrera de un Gran Premio de la parrilla blanca, en la que el británico relegó al segundo puesto al vencedor Tomasz Gollob y a los campeones del mundo Tony Rickardsson y Gary Havelock.

La primera modalidad preveía las finales D, C, B y A tras las 20 mangas. En la última manga del día, la 24, los cuatro primeros clasificados se enfrentaron para decidir el ganador. Tomasz Gollob tomó la delantera e hizo delirar a los aficionados de Wroclaw cuando se impuso a Hans Nielsen para ganar el primer Gran Premio de la historia.

Desde la perspectiva alemana, Gerd Riss será recordado por su actuación como wild card en Abensberg. El suabo tuvo un excelente comienzo con dos victorias en las mangas y se abrió paso hasta la final A con doce puntos. Iba camino del podio hasta que Billy Hamill le adelantó por el interior al inicio de la última vuelta.

En la primera temporada de GP, hubo cinco ganadores diferentes en seis pruebas, y Hans Nielsen se hizo finalmente con su cuarto título mundial. "Cuando ganas un título mundial de Gran Premio, significa que has demostrado que has sido el mejor piloto de speedway de todo el año. En la final mundial clásica podías tener suerte o no, eso era obviamente un factor."

Resultados del Gran Premio de Speedway de 1995:



Gran Premio de Polonia, Wroclaw: 1º Tomasz Gollob, 2º Hans Nielsen, 3º Chris Louis, 4º Mark Loram



Gran Premio de Austria, Wiener Neustadt: 1º Billy Hamill, 2º Tony Rickardsson, 3º Hans Nielsen, 4º Mark Loram



Gran Premio de Alemania, Abensberg : 1º Tommy Knudsen, 2º Hans Nielsen, 3º Billy Hamill, 4º Gerd Riss



Gran Premio de Suecia, Linköping: 1º Tommy Knudsen, 2º Tony Rickardsson, 3º Greg Hancock, 4º Hans Nielsen



Gran Premio de Dinamarca, Vojens: 1º Hans Nielsen, 2º Sam Ermolenko, 3º Tony Rickardsson, 4º Tomasz Gollob



Gran Premio de Gran Bretaña, Hackney: 1º Greg Hancock, 2º Sam Ermolenko, 3º Mark Loram, 4º Henrik Gustafsson

Clasificación final del Campeonato del Mundo tras 6 Grandes Premios:

1º Hans Nielsen (DK), 103 puntos

2º Tony Rickardsson (S), 88

3. Sam Ermolenko (USA), 83

4. Greg Hancock (USA), 82

5. Billy Hamill (USA), 80

6. Mark Loram (GB), 77

7º Chris Louis (GB), 77

8º Henrik Gustafsson (S), 73

9º Tomasz Gollob (PL), 73

10º Tommy Knudsen (DK), 67

11º Craig Boyce (AUS), 60

12º Marvyn Cox (GB), 54

13º Gary Havelock (GB), 45

14º Andy Smith (GB), 38

15º Jan Staechmann (DK), 23

16º Mikael Karlsson (S), 17

17º Gerd Riss (D), 16

18º Peter Karlsson (S), 16

19º Jason Crump (AUS), 12

20º Dariusz Sledz (PL), 10

21º Lars Gunnestad (N), 9

22º Josh Larsen (USA), 7

23º Franz Leitner (A), 6