1995 : le Grand Prix de Speedway remplace la finale du jour

Entre 1936 et 1995, le titre de champion du monde de speedway a été décerné au cours de 50 finales classiques, la finale de 1987 à Amsterdam étant un double événement avec deux courses. Lors de la seule finale organisée aux Pays-Bas, le champion du monde a été le Danois Hans Nielsen, qui a réussi à améliorer son moins bon résultat du premier jour grâce à une forte deuxième journée de course.

"C'était bon pour moi dans le sens où je n'étais que troisième après le premier jour et que je me suis rattrapé le deuxième jour", s'est souvenu Nielsen. "Cela signifiait que vous pouviez vous permettre d'avoir un mauvais jour ou une défaillance et avoir encore une chance. De ce point de vue, c'était bien et c'était quelque chose sur lequel on pouvait s'appuyer pour le Grand Prix. Quand ils ont commencé à parler du GP de speedway après la finale d'Amsterdam, j'ai toujours été derrière eux".

Cela devait encore durer huit ans. Le lancement initial en 1994 n'a pas pu être mis en œuvre parce que la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) a elle-même joué le rôle de promoteur dans les premières années et a brillé par sa non-commercialisation.

La première saison de Grand Prix, en 1995, comportait six courses, dont le coup d'envoi était donné à Wroclaw et un GP en Autriche (Wiener Neustadt), en Allemagne (Abensberg), en Suède (Linköping), au Danemark (Vojens) et en Grande-Bretagne (Hackney).

La première manche d'un Grand Prix a été remportée par Chris Louis depuis la place blanche sur la grille de départ, le Britannique ayant devancé le futur vainqueur Tomasz Gollob ainsi que les champions du monde Tony Rickardsson et Gary Havelock.

Le premier mode prévoyait les finales D, C, B et A après les 20 manches. La dernière manche de la journée, la Heat 24, a vu s'affronter les quatre meilleurs scores pour désigner le vainqueur. Tomasz Gollob s'est placé en tête et a fait vibrer les fans de Wroclaw en tenant Hans Nielsen à distance et en remportant le premier Grand Prix de l'histoire.

Du point de vue allemand, on se souviendra de la performance de Gerd Riss en tant que pilote wildcard à Abensberg. Le Souabe a fait un excellent début de course avec deux victoires de manche et s'est battu jusqu'à la finale A avec douze points. Dans cette dernière, il était sur le podium jusqu'à ce que Billy Hamill lui passe à l'intérieur à l'entame du dernier tour.

Lors de la première saison de GP, il y a eu cinq vainqueurs différents en six événements, Hans Nielsen a finalement remporté son quatrième titre de champion du monde. "Lorsque l'on remporte un titre de champion du monde de Grand Prix, cela signifie que l'on a prouvé toute l'année que l'on était le meilleur pilote de speedway. Dans la finale mondiale classique, on pouvait avoir de la chance ou de la malchance, c'était évidemment un facteur".

Résultats du Grand Prix de Speedway 1995 :



Grand Prix de Pologne, Wroclaw : 1. Tomasz Gollob, 2. Hans Nielsen, 3. Chris Louis, 4. Mark Loram



Grand Prix d'Autriche, Wiener Neustadt : 1. Billy Hamill, 2. Tony Rickardsson, 3. Hans Nielsen, 4. Mark Loram



Grand Prix d'Allemagne, Abensberg : 1. Tommy Knudsen, 2. Hans Nielsen, 3. Billy Hamill, 4. Gerd Riss



Grand Prix de Suède, Linköping : 1. Tommy Knudsen, 2. Tony Rickardsson, 3. Greg Hancock, 4. Hans Nielsen



Grand Prix du Danemark, Vojens : 1. Hans Nielsen, 2. Sam Ermolenko, 3. Tony Rickardsson, 4. Tomasz Gollob



Grand Prix de Grande-Bretagne, Hackney : 1. Greg Hancock, 2. Sam Ermolenko, 3. Mark Loram, 4. Henrik Gustafsson

Classement final du championnat du monde après 6 Grands Prix :

1. Hans Nielsen (DK), 103 points

2. Tony Rickardsson (S), 88

3. Sam Ermolenko (USA), 83

4. Greg Hancock (USA), 82

5. Billy Hamill (USA), 80

6. Mark Loram (GB), 77

7. Chris Louis (GB), 77

8. Henrik Gustafsson (S), 73

9. Tomasz Gollob (PL), 73

10. Tommy Knudsen (DK), 67

11. Craig Boyce (AUS), 60

12. Marvyn Cox (GB), 54

13. Gary Havelock (GB), 45

14. Andy Smith (GB), 38

15. Jan Staechmann (DK), 23

16. Mikael Karlsson (S), 17

17. Gerd Riss (D), 16

18. Peter Karlsson (S), 16

19. Jason Crump (AUS), 12

20. Dariusz Sledz (PL), 10

21. Lars Gunnestad (N), 9

22. Josh Larsen (USA), 7

23. Franz Leitner (A), 6