1995: il Gran Premio di Speedway sostituisce la finale di un giorno

Tra il 1936 e il 1995, il titolo di campione del mondo di speedway è stato assegnato in 50 finali classiche, con la finale del 1987 ad Amsterdam che è stata un doppio evento con due gare. Il campione del mondo dell'unica finale in Olanda è stato il danese Hans Nielsen, che è riuscito a migliorare il suo scarso risultato del primo giorno con un'ottima seconda giornata di gara.

"È stato un bene per me, nel senso che ero solo terzo dopo il primo giorno e ho recuperato terreno nella seconda giornata", ha ricordato Nielsen. "Questo significa che potevo permettermi di avere una giornata storta o un ritiro e avere ancora una possibilità. Da questo punto di vista è stato un buon risultato e un punto di partenza per il Gran Premio. Quando hanno iniziato a parlare del GP di Speedway dopo la finale di Amsterdam, sono sempre stato favorevole".

Ci sarebbero voluti altri otto anni. L'introduzione originaria nel 1994 non ha potuto essere realizzata perché l'associazione mondiale di motociclisti FIM ha agito come promotore nei primi anni e ha brillato per il mancato marketing.

La prima stagione di Gran Premi del 1995 comprendeva sei gare, con l'apertura della stagione a Breslavia e un GP ciascuno in Austria (Wiener Neustadt), Germania (Abensberg), Svezia (Linköping), Danimarca (Vojens) e Gran Bretagna (Hackney).

Chris Louis ha vinto la prima gara di un Gran Premio dalla griglia bianca, con il britannico che ha relegato al secondo posto il vincitore finale Tomasz Gollob e i campioni del mondo Tony Rickardsson e Gary Havelock.

La prima modalità prevedeva le finali D, C, B e A dopo le 20 manches. Nell'ultima manche della giornata, la 24, i quattro migliori marcatori si sono incontrati per decidere il vincitore. Tomasz Gollob ha preso il comando e ha mandato in visibilio i tifosi di Wroclaw quando ha tenuto testa a Hans Nielsen per vincere il primo Grand Prix della storia.

Dal punto di vista tedesco, Gerd Riss sarà ricordato per la sua prestazione come pilota wildcard ad Abensberg. Lo svevo è partito in modo eccellente con due vittorie di manche e si è fatto strada nella finale A con dodici punti. Era in corsa per il podio, finché Billy Hamill non lo passò all'interno all'inizio dell'ultimo giro.

Nella prima stagione di GP, ci sono stati cinque vincitori diversi in sei eventi, con Hans Nielsen che alla fine ha vinto il suo quarto titolo mondiale. "Quando vinci un titolo mondiale in un Gran Premio, significa che hai dimostrato di essere il miglior pilota di speedway di tutto l'anno. Nella classica finale mondiale si può essere fortunati o sfortunati, e questo è stato ovviamente un fattore".

Risultati del Gran Premio di Speedway 1995:



Gran Premio di Polonia, Wroclaw: 1° Tomasz Gollob, 2° Hans Nielsen, 3° Chris Louis, 4° Mark Loram



Gran Premio d'Austria, Wiener Neustadt: 1° Billy Hamill, 2° Tony Rickardsson, 3° Hans Nielsen, 4° Mark Loram



Gran Premio di Germania, Abensberg: 1° Tommy Knudsen, 2° Hans Nielsen, 3° Billy Hamill, 4° Gerd Riss



Gran Premio di Svezia, Linköping: 1° Tommy Knudsen, 2° Tony Rickardsson, 3° Greg Hancock, 4° Hans Nielsen



Gran Premio di Danimarca, Vojens: 1° Hans Nielsen, 2° Sam Ermolenko, 3° Tony Rickardsson, 4° Tomasz Gollob



Gran Premio di Gran Bretagna, Hackney: 1° Greg Hancock, 2° Sam Ermolenko, 3° Mark Loram, 4° Henrik Gustafsson

Classifica finale del Campionato del mondo dopo 6 Gran Premi:

1° Hans Nielsen (DK), 103 punti

2. Tony Rickardsson (S), 88

3. Sam Ermolenko (USA), 83

4. Greg Hancock (USA), 82

5. Billy Hamill (USA), 80

6. Mark Loram (GB), 77

7° Chris Louis (GB), 77

8° Henrik Gustafsson (S), 73

9° Tomasz Gollob (PL), 73

10° Tommy Knudsen (DK), 67

11° Craig Boyce (AUS), 60

12° Marvyn Cox (GB), 54

13° Gary Havelock (GB), 45

14° Andy Smith (GB), 38

15° Jan Staechmann (DK), 23

16° Mikael Karlsson (S), 17

17° Gerd Riss (D), 16

18° Peter Karlsson (S), 16

19° Jason Crump (AUS), 12

20° Dariusz Sledz (PL), 10

21° Lars Gunnestad (N), 9

22° Josh Larsen (USA), 7

23° Franz Leitner (A), 6