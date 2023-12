1995: O Grande Prémio de Speedway substitui a final de um dia

Houve um marco especial na história das corridas de velocidade em 1995 e, no dia 14 do calendário do Advento da SPEEDWEEK, contamos-vos como foi.

Entre 1936 e 1995, o campeão mundial de velocidade foi atribuído em 50 corridas finais clássicas, sendo a final de 1987 em Amesterdão um evento duplo com duas corridas. O campeão do mundo na única final nos Países Baixos foi Hans Nielsen, da Dinamarca, que conseguiu melhorar o seu mau resultado do primeiro dia com um segundo dia de corrida forte.

"Foi bom para mim, no sentido em que fiquei apenas em terceiro lugar no primeiro dia e recuperei terreno no segundo dia", recordou Nielsen. "Isso significa que podemos dar-nos ao luxo de ter um dia mau ou uma desistência e ainda ter uma hipótese. Nesse aspeto, foi bom e algo em que nos podemos basear para o Grande Prémio. Quando começaram a falar do GP de Speedway depois da final de Amesterdão, eu sempre apoiei a ideia."

Foram precisos mais oito anos. A introdução original em 1994 não pôde ser concretizada porque a associação mundial de motociclismo FIM actuou como promotora nos primeiros anos e brilhou com o não marketing.

A primeira época de Grandes Prémios, em 1995, consistiu em seis corridas, com a abertura da época em Wroclaw e um GP cada na Áustria (Wiener Neustadt), Alemanha (Abensberg), Suécia (Linköping), Dinamarca (Vojens) e Grã-Bretanha (Hackney).

Chris Louis venceu a primeira corrida de um Grande Prémio a partir da grelha branca, com o britânico a relegar para segundo lugar o eventual vencedor Tomasz Gollob e os campeões mundiais Tony Rickardsson e Gary Havelock.

A primeira modalidade previa as finais D, C, B e A após as 20 mangas. Na última bateria do dia, a 24, os quatro melhores pontuadores encontraram-se para decidir o vencedor. Tomasz Gollob assumiu a liderança e levou os adeptos de Wroclaw ao delírio ao vencer Hans Nielsen e conquistar o primeiro Grande Prémio da história.

Do ponto de vista alemão, Gerd Riss será recordado pelo seu desempenho como wildcard em Abensberg. O suábio teve um excelente começo com duas vitórias nas mangas e lutou para chegar à final A com doze pontos. Estava no caminho certo para o pódio até Billy Hamill o ultrapassar por dentro no início da última volta.

Na primeira época de GP, houve cinco vencedores diferentes em seis eventos, com Hans Nielsen a conquistar o seu quarto título mundial. "Quando se ganha um título mundial de Grande Prémio, significa que se provou que se foi o melhor piloto de speedway durante todo o ano. Na final mundial clássica podíamos ter sorte ou azar, isso foi obviamente um fator."

Resultados do Grande Prémio de Speedway 1995:



Grande Prémio da Polónia, Wroclaw: 1º Tomasz Gollob, 2º Hans Nielsen, 3º Chris Louis, 4º Mark Loram



Grande Prémio da Áustria, Wiener Neustadt: 1º Billy Hamill, 2º Tony Rickardsson, 3º Hans Nielsen, 4º Mark Loram



Grande Prémio da Alemanha, Abensberg: 1º Tommy Knudsen, 2º Hans Nielsen, 3º Billy Hamill, 4º Gerd Riss



Grande Prémio da Suécia, Linköping: 1º Tommy Knudsen, 2º Tony Rickardsson, 3º Greg Hancock, 4º Hans Nielsen



Grande Prémio da Dinamarca, Vojens: 1º Hans Nielsen, 2º Sam Ermolenko, 3º Tony Rickardsson, 4º Tomasz Gollob



Grande Prémio da Grã-Bretanha, Hackney: 1º Greg Hancock, 2º Sam Ermolenko, 3º Mark Loram, 4º Henrik Gustafsson

Classificação final do Campeonato do Mundo após 6 Grandes Prémios:

1º Hans Nielsen (DK), 103 pontos

2º Tony Rickardsson (S), 88

3º Sam Ermolenko (EUA), 83

4. Greg Hancock (EUA), 82

5. Billy Hamill (EUA), 80

6º Mark Loram (GB), 77

7º Chris Louis (GB), 77

8º Henrik Gustafsson (S), 73

9º Tomasz Gollob (PL), 73

10º Tommy Knudsen (DK), 67

11º Craig Boyce (AUS), 60

12º Marvyn Cox (GB), 54

13º Gary Havelock (GB), 45

14º Andy Smith (GB), 38

15º Jan Staechmann (DK), 23

16º Mikael Karlsson (S), 17

17º Gerd Riss (D), 16

18º Peter Karlsson (S), 16

19º Jason Crump (AUS), 12

20º Dariusz Sledz (PL), 10

21º Lars Gunnestad (N), 9

22º Josh Larsen (EUA), 7

23º Franz Leitner (A), 6