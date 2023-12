La première course de speedway a eu lieu il y a 100 ans aujourd'hui.

Le 15 décembre 1923, la première course de speedway documentée a eu lieu au Maitland Showground en Australie. Cent ans plus tard, nous y revenons dans le calendrier de l'Avent de SPEEDWEEK.

L'Australie est considérée comme le berceau du speedway, la première course y ayant été organisée le 15 décembre 1923. Les courses de motos existaient déjà en Australie depuis 1909, mais uniquement sur l'asphalte. Les courses sur herbe ont commencé en 1917. En 1923, John Hoskins a été l'initiateur de la première course, qui s'est déroulée dans le cadre de l'"Electric Light Carnival" sur une piste non goudronnée et sous les projecteurs. La course de Maitland, qui aurait réuni 40 pilotes, est depuis considérée comme la première course de speedway documentée de l'histoire.

Le sport s'est ensuite répandu en Australie par l'intermédiaire de John Hoskins, puis en Angleterre, où la première course a eu lieu le 19 février 1928 à High Beech, au nord de Londres. L'événement a connu un tel succès que les spectateurs curieux se tenaient à l'intérieur et à l'extérieur de la piste pour suivre les courses.



Dès 1932, les Lions de Wembley en Angleterre ont été les premiers champions britanniques par équipe.



Le sport s'est développé et 13 ans après la première course au Maitland Showground, le premier champion du monde a été désigné en 1936 - c'est un Australien, Lionel van Praag, qui l'a emporté.

Pour célébrer cet anniversaire, un grand programme a été organisé au Maitland Showground le jour de l'anniversaire. Les portes étaient ouvertes au public, des motos de speedway historiques étaient exposées et faisaient l'objet de démonstrations. Le 16 décembre au soir, une course anniversaire pour la John Hoskins Cup aura lieu à Kurri Kurri, à quelques kilomètres de Maitland. Les champions du monde Tai Woffinden et Chris Holder, entre autres, y ont confirmé leur présence.