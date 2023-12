La prima gara di speedway si è svolta oggi 100 anni fa

L'Australia è considerata il luogo di nascita delle gare di speedway e si registra che la prima gara si è tenuta il 15 dicembre 1923. Le gare di moto si tenevano in Australia dal 1909, ma solo su asfalto. Le gare su erba iniziarono nel 1917. Nel 1923, John Hoskins fu l'iniziatore della prima gara, che si tenne nell'ambito dell'"Electric Light Carnival" su una pista sterrata e sotto i riflettori. La gara di Maitland, alla quale si dice abbiano partecipato 40 piloti, è stata riconosciuta come la prima gara di speedway documentata nella storia.

Di conseguenza, questo sport si diffuse in Australia grazie a John Hoskins e arrivò anche in Inghilterra, dove la prima gara si tenne il 19 febbraio 1928 a High Beech, a nord di Londra. L'evento era così popolare che gli spettatori curiosi si trovavano all'interno e all'esterno della pista per assistere alle gare.



Già nel 1932, con i Wembley Lions in Inghilterra, fu incoronato il primo campione britannico a squadre.



Lo sport crebbe e, 13 anni dopo la prima gara al Maitland Showground, nel 1936 fu incoronato il primo campione del mondo: vinse un australiano, Lionel van Praag.

Per celebrare l'anniversario, il giorno dell'anniversario fu organizzato un grande programma al Maitland Showground. I cancelli sono stati aperti al pubblico, sono state esposte e dimostrate moto storiche da speedway. Il 16 dicembre, a Kurri Kurri, a pochi chilometri da Maitland, si terrà una gara di anniversario per la John Hoskins Cup. I campioni del mondo Tai Woffinden e Chris Holder, tra gli altri, hanno confermato la loro partecipazione.