A primeira corrida de velocidade teve lugar há 100 anos

A primeira corrida de velocidade documentada teve lugar no Maitland Showground, na Austrália, a 15 de dezembro de 1923. 100 anos depois, recordamo-la no calendário do Advento da SPEEDWEEK.

A Austrália é considerada o berço das corridas de velocidade e há registos de que a primeira corrida se realizou em 15 de dezembro de 1923. As corridas de motas já se realizavam na Austrália desde 1909, mas apenas em asfalto. As corridas em relva começaram em 1917. Em 1923, John Hoskins foi o iniciador da primeira corrida, que se realizou no âmbito do "Electric Light Carnival", numa pista de terra batida e com iluminação. A corrida em Maitland, na qual terão competido 40 pilotos, foi desde então reconhecida como a primeira corrida de speedway documentada da história.

Como resultado, o desporto espalhou-se por toda a Austrália através de John Hoskins e chegou também a Inglaterra, onde a primeira corrida se realizou em 19 de fevereiro de 1928 em High Beech, no norte de Londres. O evento era tão popular que os espectadores curiosos ficavam dentro e fora da pista para assistir às corridas.



Já em 1932, o primeiro campeão britânico por equipas foi coroado com os Leões de Wembley, em Inglaterra.



O desporto cresceu e, 13 anos após a primeira corrida em Maitland Showground, foi coroado o primeiro campeão mundial em 1936 - um australiano, Lionel van Praag, venceu.

Para celebrar o aniversário, realizou-se um grande programa no Maitland Showground no dia do aniversário. Os portões estavam abertos ao público e foram expostas e demonstradas motas de velocidade históricas. Em 16 de dezembro, terá lugar uma corrida de aniversário da Taça John Hoskins em Kurri Kurri, a poucos quilómetros de Maitland, ao fim da tarde. Os campeões mundiais Tai Woffinden e Chris Holder, entre outros, confirmaram a sua presença.