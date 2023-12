Speedway en Australie : Jack Holder est la bête noire

En l'espace de dix jours, le championnat australien de speedway se jouera en janvier. Outre le titre de champion national, il s'agit également de gagner quatre des cinq places pour les courses de qualification du Grand Prix 2025. La fédération australienne les attribuera aux quatre premiers du championnat ainsi qu'à l'Australien le mieux placé dans le championnat d'Océanie.

La course au titre de janvier 2023 a d'abord été dominée par Jason Doyle, qui s'est ensuite fait ravir la première place par Jack Holder lors de la dernière course de la série et n'est devenu que vice-champion malgré trois victoires en quatre courses.

En janvier prochain, Doyle ne participera pas au championnat, tout comme Justin Sedgemen. Ainsi, avec le tenant du titre Jack Holder, seul un des deux pilotes australiens de GP sera présent. Avec Max Fricke, qui a gagné trois fois de suite avant Holder, et son frère Chris Holder, Jack devra faire face à une forte concurrence. Rohan Tungate, Ryan Douglas et Brady Kurtz peuvent également faire sensation, tout comme l'ancien champion du monde des moins de 21 ans Jaimon Lidsey.

Nous ne disposons pas encore d'informations sur une offre de streaming en direct. Ces dernières années, les courses du cinquième continent ont cependant toujours pu être suivies sur Internet.

L'affiche du championnat australien :

Fraser Bowes

Ben Cook

Zach Cook

Ryan Douglas

Max Fricke

Chris Holder

Jack Holder

Brady Kurtz

Jaimon Lidsey

Sam Masters

James Pearson

Josh Pickering

Keynan Rew

Rohan Tungate

Michael West



Réservistes :

Jack Morrison

Jacob Hook

Patrick Hamilton

Dale Wood

Cordell Rodgerson

Dates à retenir pour 2024 :

4 janvier - North Brisbane

7 janvier - Kurri Kurri

9 janvier - Albury Wogonga

11 janvier - Mildura

13 janvier - Gillman