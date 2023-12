Speedway in Australia: Jack Holder è il ricercato

Il Campionato australiano di speedway 2024 si svolgerà in cinque gare a gennaio. Il secondo classificato Jason Doyle non parteciperà, ma quasi tutti gli altri piloti di punta lo faranno.

Il campionato australiano di speedway si deciderà entro dieci giorni a gennaio. Oltre al titolo di campione nazionale, saranno in palio anche quattro dei cinque posti di partenza per le gare di qualificazione al Gran Premio del 2025, che la federazione australiana assegnerà ai primi quattro classificati del campionato e all'australiano meglio piazzato nel campionato d'Oceania.

La lotta per il titolo nel gennaio 2023 è stata inizialmente dominata da Jason Doyle, che poi si è visto strappare il primo posto da Jack Holder nell'ultima gara della serie ed è arrivato solo secondo nonostante tre vittorie in quattro gare.

Doyle non parteciperà al campionato il prossimo gennaio e anche Justin Sedgemen sarà assente. Ciò significa che solo uno dei due piloti del GP d'Australia, il campione in carica Jack Holder, parteciperà al campionato. Con Max Fricke, che ha vinto tre volte di fila prima di Holder, e il fratello Chris Holder, Jack dovrà affrontare una forte concorrenza. Anche Rohan Tungate, Ryan Douglas e Brady Kurtz potrebbero fare scalpore, così come l'ex campione del mondo U21 Jaimon Lidsey.

Non sono ancora disponibili informazioni su un servizio di streaming in diretta. Negli ultimi anni, tuttavia, le gare del quinto continente sono sempre state visibili su Internet.

La formazione del Campionato australiano:

Fraser Bowes

Ben Cook

Zach Cook

Ryan Douglas

Max Fricke

Chris Holder

Jack Holder

Brady Kurtz

Jaimon Lidsey

Sam Masters

James Pearson

Josh Pickering

Keynan Rew

Rohan Tungate

Michael West



Riserve:

Jack Morrison

Jacob Hook

Patrick Hamilton

Dale Wood

Cordell Rodgerson

Date 2024:

4 gennaio - North Brisbane

7 gennaio - Kurri Kurri

9 gennaio - Albury Wogonga

11 gennaio - Mildura

13 gennaio - Gillman