Speedway na Austrália: Jack Holder é a caça

O Campeonato Australiano de Speedway será decidido em dez dias em janeiro. Para além do título de campeão nacional, estarão também em jogo quatro dos cinco lugares de partida para as corridas de qualificação para o Grande Prémio de 2025, que serão atribuídos pela federação australiana aos quatro primeiros classificados do campeonato e ao australiano melhor classificado no Campeonato da Oceânia.

A luta pelo título em janeiro de 2023 foi inicialmente dominada por Jason Doyle, que depois viu o primeiro lugar ser-lhe roubado por Jack Holder na última corrida da série e só terminou em segundo lugar, apesar de três vitórias em quatro corridas.

Doyle não vai participar no campeonato em janeiro próximo e Justin Sedgemen também não vai estar presente. Isto significa que apenas um dos dois pilotos do GP da Austrália, o atual campeão Jack Holder, vai participar. Com Max Fricke, que venceu três vezes seguidas antes de Holder, e o irmão Chris Holder, Jack vai enfrentar uma forte concorrência. Rohan Tungate, Ryan Douglas e Brady Kurtz também poderão causar furor, assim como o antigo Campeão do Mundo Sub-21, Jaimon Lidsey.

Ainda não estão disponíveis informações sobre um serviço de transmissão em direto. Nos últimos anos, no entanto, as corridas do quinto continente sempre estiveram disponíveis para serem assistidas pela internet.

Seleção do Campeonato da Austrália:

Fraser Bowes

Ben Cook

Zach Cook

Ryan Douglas

Max Fricke

Chris Holder

Jack Holder

Brady Kurtz

Jaimon Lidsey

Sam Masters

James Pearson

Josh Pickering

Keynan Rew

Rohan Tungate

Michael West



Reservas:

Jack Morrison

Jacob Hook

Patrick Hamilton

Dale Wood

Cordell Rodgerson

Datas 2024:

4 de janeiro - North Brisbane

7 de janeiro - Kurri Kurri

9 de janeiro - Albury Wogonga

11 de janeiro - Mildura

13 de janeiro - Gillman