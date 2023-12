Hans Nielsen : de la gravière à l'élite mondiale

Seuls Tony Rickardsson et Hans Nielsen ont réussi à devenir champions du monde de speedway à la fois en finale du jour et en système GP. Au 16e jour du calendrier de l'Avent de SPEEDWEEK, nous nous penchons sur le Danois le plus titré.

Avec 22 championnats du monde individuels et par équipe, aucun pilote de speedway n'a remporté autant de titres que Hans Nielsen, également connu sous le nom de "Professeur" pendant sa période active. Quatre fois champion du monde individuel, sept fois champion de la meilleure paire et onze triomphes avec l'équipe du Danemark figurent dans son CV unique. C'est également Nielsen qui a terminé la première saison de GP en 1995 en tant que numéro 1. A cette avalanche de titres s'ajoutent onze médailles d'argent et huit médailles de bronze remportées lors de différents championnats du monde, ce qui fait de Nielsen le pilote de speedway danois le plus titré.

Tout a commencé pour cet homme aujourd'hui âgé de 63 ans à l'âge de sept ans, alors qu'il s'amusait avec ses frères Henry et Keld sur de vieilles mobylettes dans une gravière. "Ce n'est que lorsque j'ai eu 13 ans qu'ils ont construit une piste de speedway à Brovst, à quelques kilomètres seulement de notre domicile", se souvient-il.

C'est par l'intermédiaire du fondateur du club, Age Knudsen, que Nielsen est venu au speedway ; lorsqu'il a vu Ole Olsen devenir champion du monde, sa carrière a pris son envol. "Tout est allé très vite", a raconté Nielsen. "J'ai roulé pendant trois ans avec des motos de 50 cm3 et quand j'ai eu 16 ans, je suis passé aux 500 cm3. Après la première année, j'ai gagné le championnat danois des moins de 21 ans en 1976".

L'année suivante, il est parti pour l'Angleterre et, en 1980, Nielsen a participé pour la première fois à la finale mondiale. A partir de là, il n'a manqué aucune finale de championnat du monde, à l'exception de 1992, et le Grand Prix a été introduit en 1995. En 1984 et 1985, Nielsen a remporté la médaille d'argent ; avec le titre de 1986, il a réussi son premier grand coup et en 1987, il a de nouveau gagné.

Nielsen a remporté son troisième championnat du monde en 1989 à Munich; il a manqué bien des titres au barrage ou à cause d'une disqualification. "Certaines choses ont mal tourné en cours de route, si je regarde en arrière, j'aurais pu gagner un ou deux titres de plus", estime Nielsen. "Si nous avions eu le Grand Prix plus tôt, j'aurais gagné deux ou trois autres championnats du monde. Mais ce n'est pas vraiment important que j'aie gagné deux, trois, quatre ou cinq fois. L'essentiel est de gagner pour la première fois. On a alors prouvé que l'on peut être le meilleur du monde".

En 1999, Nielsen a mis fin à sa carrière active avec une médaille de bronze et un podium au GP de Vojens. A partir de 2016, il a fait office de manager de l'équipe nationale danoise et a transmis ce poste à son compatriote Nicki Pedersen durant l'hiver 2022/2023.