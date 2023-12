Hans Nielsen: dalla cava di ghiaia alla cima del mondo

Con 22 campionati mondiali individuali e a squadre, nessun pilota di speedway ha vinto più titoli di Hans Nielsen, che durante la sua carriera era anche conosciuto come il "Professore". Quattro volte campione del mondo individuale, sette volte campione di coppia e undici trionfi con il Team Denmark fanno parte del suo curriculum unico. È stato anche Nielsen a terminare la prima stagione del GP nel 1995 come numero 1. Oltre a questa valanga di titoli, Nielsen ha vinto undici medaglie d'argento e otto di bronzo in vari campionati mondiali, diventando così il pilota danese di speedway di maggior successo.

Per l'ormai 63enne tutto è iniziato all'età di sette anni, quando lui e i suoi fratelli Henry e Keld giravano su vecchi motorini in una cava di ghiaia. "Solo a 13 anni costruirono una pista di speedway a Brovst, a pochi chilometri da dove vivevamo", ha ricordato.

Nielsen si avvicinò allo speedway grazie al fondatore del club Age Knudsen; quando vide Ole Olsen diventare campione del mondo, la sua carriera decollò. "È successo tutto molto velocemente", ha detto Nielsen. "Ho guidato le moto da 50cc per tre anni e quando ho compiuto 16 anni sono passato alle 500cc. Dopo il primo anno, ho vinto il campionato danese U21 nel 1976".

L'anno successivo si recò in Inghilterra e nel 1980 Nielsen fece la sua prima apparizione alle finali mondiali. Da quel momento in poi, ad eccezione del 1992, non ha mai perso una finale del Campionato del Mondo e nel 1995 è stato introdotto il Grand Prix. Nel 1984 e nel 1985 Nielsen vinse la medaglia d'argento; con il titolo del 1986 ottenne il suo primo grande successo e nel 1987 vinse ancora.

Nielsen ha vinto il suo terzo Campionato del Mondo a Monaco di Baviera nel 1989, mancando molti titoli nella gara di salto o a causa di squalifiche. "Alcune cose sono andate storte lungo il percorso, se mi guardo indietro avrei potuto vincere uno o due titoli in più", dice Nielsen. "Se avessimo avuto il Grand Prix prima, avrei vinto altri due o tre campionati del mondo. Ma non importa se ho vinto due, tre, quattro o cinque volte. L'importante è vincere per la prima volta. Allora hai dimostrato di poter essere il migliore al mondo".

Nielsen ha concluso la sua carriera attiva nel 1999 con una medaglia di bronzo e un podio nel GP di Vojens. Dal 2016 ha ricoperto il ruolo di team manager della nazionale danese e ha passato l'incarico al suo connazionale Nicki Pedersen nell'inverno 2022/2023.