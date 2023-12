Hans Nielsen: Da cascalheira ao topo do mundo

Apenas Tony Rickardsson e Hans Nielsen conseguiram tornar-se campeões mundiais de velocidade tanto na final diária como no sistema de GP. No 16º dia do calendário do Advento da SPEEDWEEK, damos uma vista de olhos ao dinamarquês mais bem sucedido.

Com 22 campeonatos mundiais individuais e por equipas, nenhum piloto de speedway conquistou mais títulos do que Hans Nielsen, também conhecido como o "Professor" durante a sua carreira ativa. Quatro vezes campeão do mundo individual, sete vezes campeão dos melhores pares e onze triunfos com a Equipa Dinamarca fazem parte do seu currículo único. Foi também Nielsen que terminou a primeira época de GP em 1995 como número 1. Para além desta série de títulos, Nielsen ganhou onze medalhas de prata e oito de bronze em vários campeonatos mundiais, o que faz dele o piloto dinamarquês de speedway com mais sucesso.

Tudo começou para o piloto de 63 anos aos sete anos de idade, quando ele e os seus irmãos Henry e Keld andavam em velhos ciclomotores numa cascalheira. "Só aos 13 anos é que construíram uma pista de speedway em Brovst, a poucos quilómetros de onde vivíamos", recorda.

Nielsen chegou ao speedway através do fundador do clube, Age Knudsen; quando viu Ole Olsen tornar-se campeão do mundo, a sua carreira arrancou. "Aconteceu muito rapidamente", disse Nielsen. "Andei nas motas de 50cc durante três anos e quando fiz 16 anos, mudei para as 500cc. Após o primeiro ano, ganhei o Campeonato Dinamarquês de Sub-21 em 1976."

No ano seguinte, viajou para Inglaterra e, em 1980, Nielsen participou pela primeira vez nas finais mundiais. A partir daí, com exceção de 1992, nunca mais perdeu uma final do Campeonato do Mundo e, em 1995, foi introduzido o Grande Prémio. Em 1984 e 1985, Nielsen ganhou a medalha de prata; com o título de 1986, alcançou o seu primeiro grande sucesso e, em 1987, voltou a ganhar.

Nielsen ganhou o seu terceiro Campeonato do Mundo em Munique, em 1989, tendo perdido muitos títulos no salto ou devido a desqualificação. "Algumas coisas correram mal pelo caminho, quando olho para trás, podia ter ganho mais um ou dois títulos", diz Nielsen. "Se tivéssemos tido o Grande Prémio mais cedo, teria ganho mais dois ou três campeonatos do mundo. Mas não importa se ganhei duas, três, quatro ou cinco vezes. O mais importante é ganhar pela primeira vez. Assim, provamos que podemos ser os melhores do mundo".

Nielsen terminou a sua carreira ativa em 1999 com uma medalha de bronze e um lugar no pódio no GP de Vojens. A partir de 2016, foi chefe de equipa da seleção nacional dinamarquesa e passou o cargo ao seu compatriota Nicki Pedersen no inverno de 2022/2023.