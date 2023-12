Tony Rickardsson: "Si aflojo, moriré"

Tony Rickardsson fue el último campeón del mundo en la final clásica de un día, en Vojens en 1994. Después de que Hans Nielsen y los estadounidenses Billy Hamill y Greg Hancock se convirtieran en los primeros campeones del mundo en el sistema GP, el sueco dominó la acción a partir de 1998 y marcó nuevas pautas en este deporte. En términos deportivos, "T-Rick" había ganado seis títulos mundiales en 2005, lo que le convertía en el campeón récord junto con Ivan Mauger.

"Vengo de una familia de automovilistas. Mi padre Stig fue piloto de motocross y tengo un hermano ocho años mayor que yo que también corría en speedway", explica Rickardsson sobre sus comienzos. "Por suerte grabamos la final mundial de 1981, era el estilo de pilotaje de Bruce Penhall lo que me encantaba. Hizo dos carreras épicas con Tommy Knudsen y Ole Olsen, en aquella época rara vez se veía a un piloto adelantar a alguien por fuera, él adelantaba por dentro y por fuera. Nunca había visto a un piloto hacer algo así, era increíble. Entonces era mi héroe".

En los primeros años, fue el hermano mayor de Tony Rickardsson quien le dio muchos consejos y marcó el rumbo de su inigualable carrera. "Me enseñó a pilotar una moto de velocidad", dice el sueco. "Mi hermano corría en un club de Estocolmo y me ayudó a conseguir un contrato allí. Siempre viajábamos juntos y durante años corrimos en el mismo equipo. Yo empecé como reserva y él era miembro permanente del equipo. Tengo mucho que agradecer a mi hermano mayor y a mi padre por toda la ayuda y orientación que me dieron al principio de mi carrera".

Rickardsson se proclamó campeón de Suecia por primera vez en 1990, y al año siguiente debutó en la final mundial y asombró a todos cuatro días después de cumplir 21 años. "Nadie esperaba que ganara la medalla de plata en Gotemburgo. En esta gran carrera, me superé a mí mismo a mi edad", sonríe Rickardsson.

En las finales mundiales de Wroclaw y Pocking, sólo terminó en 14ª posición antes de que llegara su gran momento en Vojens, en 1994. "Me sorprendió un poco estar en el desempate con Craig Boyce y Hans Nielsen", recuerda el jinete de 53 años. "Hans ganó la salida y yo cogí impulso por el exterior. Antes de empezar el desempate, había visto que había material blando a la salida de la curva de meta, directamente en la línea interior. Cuando vi que Hans se desviaba un poco, me moví hacia el interior y golpeé ese pequeño trozo de material blando. Conseguí adelantar a Hans y gané el título. En aquel momento fue increíble, y todavía lo es. Vencer a Hans en Vojens fue excelente".

A partir de 1995, el Campeonato del Mundo se disputó en el sistema de Gran Premio y Rickardsson estaba deseando que llegara la nueva era. "Estaba muy emocionado. Sentía que el deporte estaba creciendo y que iba a haber un cambio. La Final Mundial era una gran noche, pero sólo una vez al año", dice Tony, que se había beneficiado del sistema. "Si hubiera habido un sistema de Grandes Premios en 1994, nunca me habría proclamado campeón del mundo. Afortunadamente, fue una final mundial clásica, conseguí el máximo esa noche y gané".

Los primeros años de Rickardsson en los Grandes Premios empezaron bien, con un subcampeonato mundial en 1995, pero el dominio del sueco no se materializó hasta 1998. En los años siguientes, siempre acabó en el podio y también ganó el título en 1999, 2001, 2002 y 2005.

Su increíble maniobra en el Gran Premio de Cardiff, donde Rickardsson se subió al bordillo para ganar al estilo speedway sobre hielo, es inolvidable: "Para abreviar: Sólo quería salirme del bordillo. En cuanto golpeé el material suelto que había en la barrera, me tiró brutalmente de los brazos. Lo único que pensaba era: 'Si me suelto ahora, voy a morir'. Iba a salir volando por encima de la valla hacia las gradas. Al salir de la curva, pensé: 'Espero no pillarme el reposapiés en las vallas'. Fue la mejor sensación del mundo cuando lo logré. Tuve mucha suerte de que no me pasara en una carrera de liga delante de 200 personas. Fue en Cardiff, en la final, ¡no podía haber elegido un momento mejor! Lo hice una vez y nunca más".

Rickardsson ganó su sexto campeonato del mundo en la temporada 2005, gracias en parte a la espectacular maniobra, y había jugado con la idea de retirarse con el título, como hizo una vez Bruce Penhall, pero luego aguantó un año más. "Lo único que lamento de mi carrera es no haber sido lo bastante fuerte para retirarme a finales de 2005. Estaba cansado. Estaba agotado. Estaba acabado", dice hoy. "Mi club sueco me instó a continuar porque no tenían un sustituto para mí. Pero en 2006 no estaba mentalmente para pilotar una moto de velocidad. La energía había desaparecido".

El Gran Premio de Dinamarca, celebrado en Copenhague en 2006, fue el último que disputó, y Tony Rickardsson puso fin a su carrera como leyenda de este deporte.

Los mayores éxitos de Tony Rickardsson:



Campeonato del mundo individual de velocidad: 6 veces campeón del mundo (1994, 1998, 1999, 2001, 2002, 2005); 3 veces plata (1991, 1995, 2004); 2 veces bronce (2000, 2003).



Campeonato del mundo de velocidad por equipos con Suecia: 3 veces oro; 4 veces plata; 4 veces bronce



Campeonato del mundo de velocidad por parejas con Suecia: 1 vez oro; 1 vez plata



Campeón de Suecia: 8 veces oro; 2 veces plata