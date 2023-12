Tony Rickardsson : "Si je me relâche, je meurs".

Tony Rickardsson a été le dernier champion du monde de la finale classique d'un jour, en 1994 à Vojens. Après que Hans Nielsen et les Américains Billy Hamill et Greg Hancock aient été les premiers champions du monde du système GP, le Suédois a dominé les événements à partir de 1998 et a établi de nouveaux standards de présentation. Sur le plan sportif, "T-Rick" est parvenu à remporter six titres de champion du monde jusqu'en 2005, devenant ainsi, avec Ivan Mauger, le champion record.

"Je viens d'une famille de sport automobile. Mon père Stig était un ancien pilote de motocross et j'ai un frère de huit ans mon aîné qui faisait aussi du speedway", a raconté Rickardsson à propos de ses débuts. "Par chance, nous avons enregistré la finale mondiale de 1981, c'était le style de conduite de Bruce Penhall que j'adorais. Il a fait deux manches épiques avec Tommy Knudsen et Ole Olsen, à l'époque on voyait rarement un pilote dépasser quelqu'un par l'extérieur - il dépassait par l'intérieur et par l'extérieur. Je n'avais jamais vu un pilote faire cela, c'était tout simplement incroyable. Il était mon héros à l'époque".

Durant les premières années, c'est le grand frère de Tony Rickardsson qui lui a transmis beaucoup de choses et a posé les jalons de sa carrière sans précédent. "Il m'a appris à conduire un vélo de speedway", explique le Suédois. "Mon frère courait pour un club à Stockholm et m'a aidé à obtenir un contrat là-bas. Nous avons toujours voyagé ensemble et avons roulé dans la même équipe pendant des années. J'ai commencé comme réserviste et lui était permanent dans l'équipe. Je dois tellement remercier mon grand frère et mon père pour toute l'aide et la direction qu'ils m'ont données tôt dans ma carrière".

En 1990, Rickardsson est devenu champion de Suède pour la première fois, l'année suivante il a fait ses débuts en finale mondiale et a étonné quatre jours après son 21e anniversaire. "Personne n'attendait de moi que je remporte la médaille d'argent à Göteborg. Cette grande course m'a permis de me surpasser à mon âge", a déclaré Rickardsson en souriant.

Lors des finales mondiales de Wroclaw et de Pocking, il ne s'est classé que 14e, avant que son heure de gloire ne sonne à Vojens en 1994. "J'ai été un peu surpris de me retrouver dans le barrage avec Craig Boyce et Hans Nielsen", se souvient l'homme aujourd'hui âgé de 53 ans. "Hans a gagné le départ et j'ai pris de l'élan à l'extérieur. Avant le départ du barrage, j'avais vu qu'il y avait du matériel mou à la sortie du virage d'arrivée, directement sur la ligne intérieure. Quand j'ai vu que Hans se laissait pousser un peu loin, je me suis dirigé vers l'intérieur et j'ai touché ce petit morceau de matériau mou. Cela m'a permis de passer devant Hans et j'ai remporté le titre. C'était incroyable à l'époque - ça l'est toujours. Battre Hans à Vojens, c'était excellent".

A partir de 1995, le championnat du monde s'est déroulé selon le système Grand Prix et Rickardsson se réjouissait de cette nouvelle ère. "J'étais très excité. J'avais l'impression que le sport allait grandir et qu'il y aurait un changement. La finale mondiale était une super soirée, mais seulement une fois par an", explique Tony, qui avait bénéficié de ce système. "S'il y avait eu un système de Grand Prix en 1994, je n'aurais jamais été champion du monde. Heureusement, c'était une finale mondiale classique, j'ai fait le maximum ce soir-là et j'ai gagné".

Pour Rickardsson, les premières années de Grand Prix ont démarré correctement avec un titre de vice-champion du monde en 1995, mais la domination du Suédois s'est fait attendre jusqu'en 1998. Les années suivantes, il a toujours terminé sur le podium et a également remporté le titre en 1999, 2001, 2002 et 2005.

On n'oubliera pas son incroyable manœuvre lors du Grand Prix de Cardiff, où Rickardsson longea la bande en style de patinage pour remporter la victoire : "Pour résumer l'histoire : Je voulais juste m'éloigner de la bande. Dès que j'ai touché le matériel en vrac qui se trouvait le long de la barrière, cela a brutalement tiré sur mes bras. La seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est : 'Si je me relâche maintenant, je vais mourir'. J'allais passer par-dessus la barrière et m'écraser dans les tribunes. En sortant du virage, je me suis dit : pourvu que je ne me prenne pas le repose-pied dans les airfences. C'était la meilleure sensation au monde quand j'y suis parvenu. J'ai eu tellement de chance que cela ne soit pas arrivé lors d'une course de ligue devant 200 personnes. C'était à Cardiff en finale, je n'aurais pas pu choisir un meilleur moment ! Je l'ai fait une fois et je ne l'ai jamais refait".

Grâce notamment à cette manœuvre spectaculaire, Rickardsson a remporté son sixième championnat du monde lors de la saison 2005 et avait songé à partir avec le titre, comme Bruce Penhall en son temps, mais il a finalement ajouté une année supplémentaire. "La seule chose que je regrette de ma carrière, c'est que fin 2005, je n'étais pas assez fort pour arrêter. J'étais fatigué. J'étais épuisé. J'étais fini", dit-il aujourd'hui. "Mon club suédois m'a poussé à continuer, car ils n'avaient pas de remplaçant. Mais en 2006, je n'étais pas mentalement au niveau pour piloter un vélo de speedway. Il n'y avait plus d'énergie".

Le Grand Prix du Danemark à Copenhague en 2006 a été son dernier, Tony Rickardsson a ensuite mis fin à sa carrière - en tant que légende du sport.

Les plus grands succès de Tony Rickardsson :



Championnat du monde individuel de speedway : 6x champion du monde (1994, 1998, 1999, 2001, 2002, 2005) ; 3x argent (1991, 1995, 2004) ; 2x bronze (2000, 2003).



Championnat du monde de speedway par équipe avec la Suède : 3x or ; 4x argent ; 4x bronze



Championnat du monde de speedway en couple avec la Suède : 1x or ; 1x argent



Champion de Suède : 8x or ; 2x argent